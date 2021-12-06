Марина Неёлова ассистировала дрессировщику в шоу «Синяя птица»

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На конкурсе юных дарований «Синяя птица» телеканала «Россия» вслед за маленькими участниками свои таланты раскрывают и члены жюри. В это воскресенье народная артистка РФ Марина Неёлова вызвалась ассистировать 14-летнему дрессировщику Никите Игумнову из прославленной цирковой династии. С ее помощью питомцы Никиты – попугаи ара и какаду – показали забавный трюк.

Вернувшись в кресло судей, Марина Неёлова призналась: «Я даже позавидовала попугаям, нас так не хвалят на репетициях, как вы подбадривали птиц: «Изя, молодец, молодец!». Вообще, я очень редко слышала что-то хорошее от режиссеров, с которыми репетировала».

Фото – телеканал «Россия»

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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