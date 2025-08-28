На острове Кунашир прошли международные соревнования по серфингу «Кубок Первого канала «На краю света»»

Международные соревнования по серфингу на океанических волнах были проведены в России впервые и прошли в формате экспедиции по острову в сопровождении съемочной группы. По итогам соревнований ожидается документальный фильм о серфинге на Курилах. Вместе с лучшими российскими спортсменами соревновались серферы из Австралии, Бразилии, ЮАР, Португалии и Зимбабве.

В экспедиции участвовали: Брюс Люкмаан (ЮАР), Уриэль Спосаро (Бразилия), Кэмерон Макдугал (Австралия), Ндлову Мандленкоси (Зимбабве), основатель профессионального серф-комьюнити в России, чемпион России по серфингу, продюсер серии документальных фильмов «Серф Сибирь» Сергей Расшиваев, чемпионы России и руководители региональных федераций Евгений Исаков (Калининградская область) и Эльдар Какурин (г. Москва), лидеры юниорской сборной России Максим Багдасарян и Илья Новиков и другие. В мероприятии приняли участие президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн, тренер сборной России Педро Барбудо (Португалия), главный судья соревнований Дмитрий Волков (г. Санкт-Петербург).

Регламент командных соревнований был основан на правилах международной федерации серфинга ISA «AlohaCup». Участники разделились на 4 команды, получившие названия в честь островов Курил – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Парамушир.

Итоги турнира:

1 место — команда «Кунашир»: Uriel Sposaro (Бразилия), Егор Волков, Илья Новиков, Анна Тихонова;

2 место — команда «Итуруп»: Евгений Исаков, Максим Багдасарян, Ева Романовская, Cameron Macdougall (Австралия);

3 место — команда «Шикотан»: Сергей Расшиваев, Даниил Зылев, Ульяна Тихолаз, Luqmaan Bruce (ЮАР);

4 место — команда «Парамушир»: Елена Болысова, Mandlenkosi Ndlovu (Зимбабве), Эльдар Какурин, Юрий Чемодуров.

Проект стал значимым событием для популяризации серфинга в России, развития внутреннего туризма и укрепления международных спортивных и культурных связей. Соревнования были организованы Российской Федерацией серфинга совместно с АО «Первый канал» при поддержке Минспорта России и правительства Сахалинской области.