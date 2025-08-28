VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

СпортКультура

На острове Кунашир прошли международные соревнования по серфингу «Кубок Первого канала «На краю света»»

366INFO.RU

Фонд Инносоциум и Московская школа управления «Сколково» представили доклад о развитии креативной экономики

Интервью

Алексей Пеганов: «Русская мечта — это стремление к созиданию, к любви, к гармонии»

WWNEWS

Индия (Шимла): в Национальной Академии Искусств открылась международная выставка

366INFO.RU

«Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана» – лучшие отечественные экранизации

Интервью

«Без этого я не чувствую, что жива»: Roshina рассказала о своей новой песни «Она любила его»

LIFESTYLE

Шоу «Однажды в России» возвращается на ТНТ с новым сезоном

366INFO.RU

Интерес пользователей к корейскому нон-фикшну вырос почти в 14 раз 

ДомойСпортКультураНа острове Кунашир прошли международные соревнования по серфингу «Кубок Первого канала «На...

На острове Кунашир прошли международные соревнования по серфингу «Кубок Первого канала «На краю света»»

editor
By editor
70
серфинг
Фото © Том Кулибякин, предоставлено пресс-службой Федерации серфинга

Международные соревнования по серфингу на океанических волнах были проведены в России впервые и прошли в формате экспедиции по острову в сопровождении съемочной группы. По итогам соревнований ожидается документальный фильм о серфинге на Курилах. Вместе с лучшими российскими спортсменами соревновались серферы из Австралии, Бразилии, ЮАР, Португалии и Зимбабве.

В экспедиции участвовали: Брюс Люкмаан (ЮАР), Уриэль Спосаро (Бразилия), Кэмерон Макдугал (Австралия), Ндлову Мандленкоси (Зимбабве), основатель профессионального серф-комьюнити в России, чемпион России по серфингу, продюсер серии документальных фильмов «Серф Сибирь» Сергей Расшиваев, чемпионы России и руководители региональных федераций Евгений Исаков (Калининградская область) и Эльдар Какурин (г. Москва), лидеры юниорской сборной России Максим Багдасарян и Илья Новиков и другие. В мероприятии приняли участие президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн, тренер сборной России Педро Барбудо (Португалия), главный судья соревнований Дмитрий Волков (г. Санкт-Петербург).

Регламент командных соревнований был основан на правилах международной федерации серфинга ISA «AlohaCup». Участники разделились на 4 команды, получившие названия в честь островов Курил – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Парамушир.

Итоги турнира:

  • 1 место — команда «Кунашир»: Uriel Sposaro (Бразилия), Егор Волков, Илья Новиков, Анна Тихонова;
  • 2 место — команда «Итуруп»: Евгений Исаков, Максим Багдасарян, Ева Романовская, Cameron Macdougall (Австралия);
  • 3 место — команда «Шикотан»: Сергей Расшиваев, Даниил Зылев, Ульяна Тихолаз, Luqmaan Bruce (ЮАР);
  • 4 место — команда «Парамушир»: Елена Болысова, Mandlenkosi Ndlovu (Зимбабве), Эльдар Какурин, Юрий Чемодуров.

Проект стал значимым событием для популяризации серфинга в России, развития внутреннего туризма и укрепления международных спортивных и культурных связей. Соревнования были организованы Российской Федерацией серфинга совместно с АО «Первый канал» при поддержке Минспорта России и правительства Сахалинской области.

Предыдущая статья
Фонд Инносоциум и Московская школа управления «Сколково» представили доклад о развитии креативной экономики

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru