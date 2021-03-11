Михаил Шуфутинский рассказал о жизни с молодой женой

Артист признался, что живет с супругой в полной гармонии. Как им с женой удается поддерживать страсть в отношениях? Чем они занимались во время пандемии? Как новую возлюбленную певца приняли его близкие? Кто из внуков решил пойти по стопам знаменитого дедушки?
Осенью прошлого года Михаил Шуфутинский женился в третий раз! Избранницей артиста стала танцовщица из его коллектива. Светлана Уразова младше звезды почти на 30 лет!
Их отношения начались в 2015 году, когда в жизни певца произошла трагедия. Жена Маргарита, с которой Михаил прожил 44 года, умерла от сердечной недостаточности. Мужчина признался, что именно новая любовь спасла его в тот тяжелый период.
«В тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственной, кто меня поняла. Между нами вспыхнуло чувство. Это чувство не иссякает, я надеюсь, что оно не иссякнет никогда», — говорит журналистам певец.
Михаил и Светлана часто появляются вместе на публике и всегда держатся за руки. По словам знакомых, влюбленные не могут оторваться друг от друга. Шуфутинский уверен, что ему повезло с супругой: они практически не ссорятся. Даже самоизоляция никак не повлияла на их брак.
«Нам очень хорошо дома. Мы всегда найдем, чем заняться», — кокетничает Светлана.
Артист уверен, что каждый день нужно начинать с поцелуев.
«Я встаю с утра и спрашиваю жену, хочет ли она меня поцеловать. Она отвечает да, вот и весь секрет», — делится звезда.
Исполнитель шансона признался, что они с супругой не обременены работой по дому. У них есть целый штат персонала, который занимается домашними делами.
«Нет больших сложностей, когда есть деньги. У меня много людей – водитель, охрана, управляющий», — говорит мужчина.
Молодожены делятся, что переживают сейчас самое лучшее время.
«Чем мы любим заниматься? Любовью», — откровенничает артист.
Красавица жена заботится о своем муже. Благодаря стараниям Уразовой певец сбросил уже 30 килограммов! Он не собирается останавливаться на достигнутом.
«В нашем доме есть свой бассейн и спортзал», — отметил шансонье.
Друзья певца твердят в один голос, что женитьба пошла ему на пользу. Он не только постройнел, но и обновил свой гардероб. Сейчас 72-летний артист выглядит стильно и модно.
Шуфутинский признался, что много лет назад, когда впервые увидел Светлану, то почувствовал в ней родственную душу. Девушка сразу нашла общий язык с его родными.
«Я очень рад, что моя семья хорошо приняла Светлану и поняла меня», — рассказал артист.
У Михаила Захаровича большая семья – два сына и семь внуков. Дэвид живет в России, а Антон в Америке.
«Мы почти все время с ним общаемся. У него четверо детей, преподает в университете», — рассказал мужчина.
Наследники звезды не пошли по его стопам, а вот внуки имеют все шансы повторить успех знаменитого дедушки.
«Миша Шуфутинский учится в музыкальной школе при консерватории. А 20-летний Ной Шуфутинский увлекается рэпом. У него есть свои альбомы», — хвастается артист.
Певец признается, что кроме счастья родных, для него важна поддержка зрителей.
«Самая главная награда для меня – любовь моих зрителей. Если она будет со мной, то я буду долго жить», — говорит звезда.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.