Михаил Шуфутинский рассказал о жизни с молодой женой

Артист при­знал­ся, что живет с супру­гой в пол­ной гар­мо­нии. Как им с женой уда­ет­ся под­дер­жи­вать страсть в отно­ше­ни­ях? Чем они зани­ма­лись во вре­мя пан­де­мии? Как новую воз­люб­лен­ную пев­ца при­ня­ли его близ­кие? Кто из вну­ков решил пой­ти по сто­пам зна­ме­ни­то­го дедушки?

Осе­нью про­шло­го года Миха­ил Шуфу­тин­ский женил­ся в тре­тий раз! Избран­ни­цей арти­ста ста­ла тан­цов­щи­ца из его кол­лек­ти­ва. Свет­ла­на Ура­зо­ва млад­ше звез­ды почти на 30 лет!

Их отно­ше­ния нача­лись в 2015 году, когда в жиз­ни пев­ца про­изо­шла тра­ге­дия. Жена Мар­га­ри­та, с кото­рой Миха­ил про­жил 44 года, умер­ла от сер­деч­ной недо­ста­точ­но­сти. Муж­чи­на при­знал­ся, что имен­но новая любовь спас­ла его в тот тяже­лый период.

«В тот самый момент, когда я остал­ся один, Свет­ла­на ста­ла прак­ти­че­ски един­ствен­ной, кто меня поня­ла. Меж­ду нами вспых­ну­ло чув­ство. Это чув­ство не исся­ка­ет, я наде­юсь, что оно не иссяк­нет нико­гда», — гово­рит жур­на­ли­стам певец.

Миха­ил и Свет­ла­на часто появ­ля­ют­ся вме­сте на пуб­ли­ке и все­гда дер­жат­ся за руки. По сло­вам зна­ко­мых, влюб­лен­ные не могут ото­рвать­ся друг от дру­га. Шуфу­тин­ский уве­рен, что ему повез­ло с супру­гой: они прак­ти­че­ски не ссо­рят­ся. Даже само­изо­ля­ция никак не повли­я­ла на их брак.

«Нам очень хоро­шо дома. Мы все­гда най­дем, чем занять­ся», — кокет­ни­ча­ет Светлана.

Артист уве­рен, что каж­дый день нуж­но начи­нать с поцелуев.

«Я встаю с утра и спра­ши­ваю жену, хочет ли она меня поце­ло­вать. Она отве­ча­ет да, вот и весь сек­рет», — делит­ся звезда.

Испол­ни­тель шан­со­на при­знал­ся, что они с супру­гой не обре­ме­не­ны рабо­той по дому. У них есть целый штат пер­со­на­ла, кото­рый зани­ма­ет­ся домаш­ни­ми делами.

«Нет боль­ших слож­но­стей, когда есть день­ги. У меня мно­го людей – води­тель, охра­на, управ­ля­ю­щий», — гово­рит мужчина.

Моло­до­же­ны делят­ся, что пере­жи­ва­ют сей­час самое луч­шее время.

«Чем мы любим зани­мать­ся? Любо­вью», — откро­вен­ни­ча­ет артист.

Кра­са­ви­ца жена забо­тит­ся о сво­ем муже. Бла­го­да­ря ста­ра­ни­ям Ура­зо­вой певец сбро­сил уже 30 кило­грам­мов! Он не соби­ра­ет­ся оста­нав­ли­вать­ся на достигнутом.

«В нашем доме есть свой бас­сейн и спорт­зал», — отме­тил шансонье.

Дру­зья пев­ца твер­дят в один голос, что женить­ба пошла ему на поль­зу. Он не толь­ко построй­нел, но и обно­вил свой гар­де­роб. Сей­час 72-лет­ний артист выгля­дит стиль­но и модно.

Шуфу­тин­ский при­знал­ся, что мно­го лет назад, когда впер­вые уви­дел Свет­ла­ну, то почув­ство­вал в ней род­ствен­ную душу. Девуш­ка сра­зу нашла общий язык с его родными.

«Я очень рад, что моя семья хоро­шо при­ня­ла Свет­ла­ну и поня­ла меня», — рас­ска­зал артист.

У Миха­и­ла Заха­ро­ви­ча боль­шая семья – два сына и семь вну­ков. Дэвид живет в Рос­сии, а Антон в Америке.

«Мы почти все вре­мя с ним обща­ем­ся. У него чет­ве­ро детей, пре­по­да­ет в уни­вер­си­те­те», — рас­ска­зал мужчина.

Наслед­ни­ки звез­ды не пошли по его сто­пам, а вот вну­ки име­ют все шан­сы повто­рить успех зна­ме­ни­то­го дедушки.

«Миша Шуфу­тин­ский учит­ся в музы­каль­ной шко­ле при кон­сер­ва­то­рии. А 20-лет­ний Ной Шуфу­тин­ский увле­ка­ет­ся рэпом. У него есть свои аль­бо­мы», — хва­ста­ет­ся артист.

Певец при­зна­ет­ся, что кро­ме сча­стья род­ных, для него важ­на под­держ­ка зрителей.

«Самая глав­ная награ­да для меня – любовь моих зри­те­лей. Если она будет со мной, то я буду дол­го жить», — гово­рит звезда.

Пуб­ли­ку­ет­ся по мате­ри­а­лам про­грам­мы «Свет­ская хроника»

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