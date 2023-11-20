Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ксения Бородина, Мот и другие на турнире Марии Мельниковой по спортивным бальным танцам «Midnight Ball»

Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ксения Бородина, Мот, Регина Тодоренко, Мария Кравцова (Марика), ANDRO, Севиль и другие на турнире Марии Мельниковой по спортивным бальным танцам «Midnight Ball».

В минувший вечер, в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошло потрясающее светское мероприятие. Мария Мельникова и Руслан Айдаев объединились, чтобы представить самое захватывающее событие этой осени - турнир по спортивным бальным танцам «Midnight Ball». Идея проекта заключалась в создании светского мероприятия в эстетике Ренессанса с целью популяризации аристократической культуры этого красивого вида спорта. Генеральным спонсором проекта стала Евгения Винокурова совместно с агентством недвижимости «TUIMAADA REAL ESTATE».

Турнир стал настоящим праздником для всех поклонников танцев. Более 100 танцевальных пар, приняли участие и поборолись за звания лучших в европейской и латиноамериканской программе. Они смогли показать свое мастерство и выразить страсть к блистательному искусству бальных танцев.

Открытие вечернего отделения сопровождалось оркестром, ведущими мероприятия выступили президент Российского танцевального союза, Станислав Попов и актриса Екатерина Варнава, а подарком для гостей и участников турнира стали выступления Seville (Artik&Asti) и Мота.

Мероприятие завершилось награждением победителей и приятным сюрпризом для гостей - розыгрышем бриллиантового кольца за 500.000 тыс. рублей. Все участники и гости остались в восторге от этого захватывающего вечера, полного элегантности, изысканности и танцевальной страсти.

На мероприятии были замечены: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ксения Бородина, Маша Федорова, Регина Тодоренко, Яна Расковалова, Екатерина Варнава, Севиль, Мот, Тони, Андро и многие другие. «Midnight Ball» стал ярким событием осени, которое покорило сердца всех любителей бальных танцев и пришлось по вкусу ценителям светской жизни.

Андро

Мария Мельникова и Екатерина Варнава

Филипп Киркоров, Мария Мельникова и Регина Тодоренко

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Яна Расковалова

Яна Рудковская