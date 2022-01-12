Сериал «Забезу. Уши с хвостиком» вошел в программу 38 KidFilm Family Festival в Далласе

Российский анимационный сериал «Забезу. Уши с хвостиком» вошел в основную программу старейшего и одного из самых значимых мировых фестивалей детского кино. 38-ой KidFilm Family Festival пройдет в Далласе (Техас, США) 22 и 23 января 2022 года.

Показ эпизодов «Забезу. Уши с хвостиком» запланирован в рамках секции короткометражного анимационного кино «Сказки для малышей» в субботу, 22 января, в 12:00.

Почти четыре десятилетия фестиваль объединяет режиссеров и продюсеров детского кино со всего мира, а также аудиторию всех возрастов. Благодаря спонсорам фестиваля вход на киносмотр — бесплатный, что дает возможность участия самым широким слоям населения. В программе 2022 года будут представлены не только кинокартины для маленьких зрителей, но и книжные новинки со всего мира.

Фильмы, представленные в фестивальной программе, посвящены темам равенства, толерантности, важности семейных уз и дружбы, приключениям и путешествиям, экологии и заботе об окружающей среде.

Участие в программе KidFilm Family Festival, рассчитанного на широкую аудиторию самых разных возрастов, – очень важный шаг для создателей «Забезу. Уши с хвостиком» после победы в номинации «Лучший анимационный сериал» на Epic ACG Fest в Лос-Анджелесе и выхода в финал Нью-Йоркского кинофестиваля.

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