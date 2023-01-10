В Москве стартовали съемки картины по мотивам фантастической мультивселенной Кира Булычёва «Другая поляна»

Съемки полнометражной картины киновселенной «Хронос» под названием одноименного произведения Кира Булычева «Другая поляна» стартовали в Москве. Картина производится кинокомпаниями АНО «КБ им. Кира Булычева» и «Коннект Фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Молодой предприимчивый парень Никита, безуспешно торгующий никому не нужной виртуальной собственностью в метавселенных, неожиданно для себя обнаруживает реальный вход в параллельный мир. Там он встречает своих «параллельных» родных и даже своего собственного двойника, но прежде, чем дверь между мирами необратимо закроется, в самых страшных и трагических обстоятельствах Никита должен найти самого себя и сделать наконец правильный выбор.

«Мы нашли не просто классные истории, а целую фантастическую мультивселенную – сложные и масштабные миры книг Кира Булычева. И вот, вдохновившись рассказами и адаптируя их к реалиям сегодняшнего времени, мы решили показать современному зрителю симбиоз между идеями великого мастера фантастики и вопросами, которые нас интересуют в ближайшем будущем», – поделился продюсер и автор сценария Дмитрий Белосохов.

Режиссером-постановщиком выступит популярный актер Дмитрий Ендальцев. В основу сценария фильма легли несколько рассказов Кира Булычева о России из параллельных миров. Действие сюжета перенесено в наше недалекое технологическое будущее, где происходит случайная встреча главного героя с параллельной, «другой Россией», которая после лихих девяностых так и не оправилась и продолжает катиться в пропасть. Главные роли исполняют Николай Новоселов, Ангелина Пахомова, Полина Кутепова, Виктория Качуровская, Дмитрий Ендальцев, Олег Чудницов, Наталья Кислицына и другие.

«Среди советских фантастов Кир Булычев всегда занимал особое место. Он одновременно и детский, и взрослый писатель, талантливый рассказчик, умело переплавляющий в своих книгах идеи и мечты XX века. Мы в своем творчестве стараемся построить с помощью Булычева мост в мир современный, куда мастер старался всю свою жизнь заглянуть, а нам выпало жить по-настоящему. Теперь, солнце будущего уже вышло из-за горизонта, мы решили еще раз вернуться к сюжетам Булычева и претворить эти мечты в реальность, на большом экране», – отметил продюсер Эльбор Чернов.

Выход кинокартины «Другая поляна» запланирован в конце лета 2023 года. Цифровой релиз – осенью того же года. Творческая команда «КБ им. Булычева» уже несколько лет активно занимается экранизацией киновселенной Кира Булычева: в 2022 году вышли сразу три фильма в рамках большой киносаги «Хронос» – «Поломка на линии», «Временная связь» и «Шум за стеной» – все они в будущем станут частью знаменитой эпопеи Булычева об Институте времени и его открытиях.

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