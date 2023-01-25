Мастер курса «Продюсирование и культурная политика» ИГСУ РАНХиГС Юлия Будинас выпустила новый фильм про поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Короткометражный игровой фильм «Необыкновенное чудо» – это новогодняя история с элементами сказки, основанная на вполне реальных событиях.

В фильме снимались не актеры, а члены поисково-спасательного отряда, видевшие десятки и сотни подобных поисков: координаторы, картографы, связисты, поисковики, а сценарная идея принадлежит председателю поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорию Сергееву.

По сюжету, в новогоднюю ночь отряд собирается на поиски пропавшего в лесу ребенка и его отца (поиски в новогоднюю ночь в отряде действительно случались не раз). Мальчика находят почти сразу, а вот дальше, собственно, начинается сказка…

На съемках фильма «Необыкновенное чудо» использовалась техника, применяемая отрядом в реальных поисках: вертолеты, вездеходы «Шерп», коптеры, оборудование связи. Участвовали и кинологи с собаками, и конное подразделение. В общей сложности было задействовано более 50 человек и около 20 единиц техники.

«Для отряда это крайне важный проект. Такие вещи объединяют людей, заставляют иначе посмотреть на то, чем они занимаются. Членов «ЛизаАлерт» даже героизировать не нужно – до такой степени они герои. Это можно только констатировать, и это необходимо делать, поскольку для развития добровольческого движения важны любые дополнительные мотивации», – говорит Юлия Будинас, продюсер проекта и мастер курса «Продюсирование и культурная политика» Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.

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