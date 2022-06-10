Фильм-победитель Гран-при Берлинале «Схема» вышел на PREMIER

9 июня 2022 года, в онлайн-кинотеатре PREMIER ко-эксклюзивно вышел казахстанский фильм «Схема». Драма, основанная на воспоминаниях подростков об опыте употребления синтетических наркотиков, выиграла Гран-при в программе Generation на 72-м Берлинском кинофестивале.

Режиссером кинокартины стал Фархат Шарипов («Сказ о розовом зайце», «Тренинг личностного роста», «18 килогерц»). Роли исполнили: Виктория Романова, Таир Свинцов, Ян Томингас, Еркин Ырыс, Эдуард Табишев.

По сюжету фильма, главная героиня Маша — обыкновенная пятнадцатилетняя девушка. Она учится в 8 классе, старается влиться в новую «классную» компанию, нравиться парню Рэму, иногда ругается с родителями. Свою жизнь она считает скучной, и лишь Рэм помогает ей выбраться из этого однообразного круговорота, открывая мир тусовок, кайфа и новых друзей. Постепенно Маша становится частью особой «игры», в которой, к тому же, можно и заработать. Эта «Схема» поглощает Машу и ее новых друзей, превращая забавную идею в дело, завязанное на проституции и наркотиках.

В своем новом фильме Фархат Шарипов продолжает исследовать тему взросления современного подростка, выводя на первый план женский персонаж. В некотором роде «Схему» можно считать продолжением истории из его предыдущего фильма «18 килогерц», хотя, в этой картине режиссер показывает подростков 90-х. Обращаясь к остросоциальной проблеме зависимостей среди молодых людей, Фархат раскрывается истоки и причины, которые кроются то в недолюбленности в семье, то в родительской гиперопеке, то в неблагополучной компании за пределами дома. А самое главное — в безразличии окружающих к насилию.

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