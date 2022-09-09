АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ): В Институте кино проходят показы русских фильмов

Музей кино в Амстердаме – по совместительству архив – проводит как выставочные проекты, так и исследовательскую и реставраторскую деятельность.

Собрание музея включает больше 46000 кинолент, что представляет внушительный фонд мирового кинематографа. Не только архивное и музейное собрание входит в комплекс зданий Института, но и несколько студий, лаборатория, а также помещения, созданные для библиотеки.

Кроме того, в Институте регулярно проходят показы европейского и мирового кинематографа. Россия – не исключение. Так, настоящей осенью можно будет увидеть фильм Якова Протазанова «Аэлита», «Сталкер» и «Солярис» Андрея Тарковского.

Марина АБРАМОВА, обзор зарубежных СМИ

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