КиноМост представляет летнюю программу

Проект «КиноМост. Прямое включение» подготовил интересные летние программы для библиотек, кинотеатров, домов культуры, центров культурного развития.

Большой блок анимации будет интересен детям всех возрастов – от малышей до подростков. Представлены мультфильмы последних лет, созданные на ведущих российских анимационных студиях: «Пилот», «Анимос», «Школе-студии «ШАР», «Мастер фильм». Все эти фильмы – про добро, дружбу, вечные и неизменные человеческие ценности. Как показывает практика, эти мультфильмы очень популярны среди детей. Также в программе полнометражный приключенческий анимационный фильм режиссёра Сергея Серёгина «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни». Кроме того, для детских мероприятий подготовлены познавательные программы, рассказывающие об истории анимации, с увлекательными викторинами. Отдельная программа посвящена классику отечественной анимации, мастеру, режиссёру Фёдору Хитруку, в этом году отмечается 105 лет со дня его рождения. О выдающемся режиссёре рассказывают его друзья и ученики.

Насыщена и кинопрограмма. В неё отобраны лучшие фильмы для детей и подростков, снятые знаменитыми режиссёрами Георгием Данелия («Совсем пропащий», «Я шагаю по Москве»), Сергеем Соловьёвым («100 дней после детства»), Динарой Асановой («Пацаны»), Станиславом Ростоцким («Белый Бим Чёрное Ухо»), Кареном Шахназаровым («Курьер»), Павлом Любимовым («Школьный вальс»), Эдмондом Кеосаяном («Неуловимые мстители»), Леонидом Нечаевым («Приключения Буратино»). Словно на машине времени ребята смогут переместиться в прошлое и узнать, как жили их ровесники в 60-70-и 80-х годах XX века. Показ каждого фильма предваряют познавательные сюжеты, помогающие лучше понять мир картины, представленную в нём эпоху, узнать побольше об актёрах и режиссёрах, и о том, на что надо в первую очередь обратить внимание при просмотре.

Проект «КиноМост» — это не только развлечение, но и источник полезных знаний. Поэтому в программу также включены мастер-классы от действующих кинематографистов: «Профессия: сценарист», «Профессия: режиссёр» и «Профессия: продюсер». Профессионалы делятся с ребятами секретами мастерства, дают важные советы, рассказывают о том, как делается кино, знакомят со всеми нюансами и тайнами кинозазеркалья.

Помимо авторских программ в рамках проекта проходит творческий конкурс «КиноЛетопись:21@22», осуществляемый совместно со Всероссийским открытым форумом детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Основная номинация конкурса – «Диалог поколений», по условиям которой ребята снимают пятиминутные сюжеты о своих семьях, близких и дорогих людях, а также о своей малой Родине – городах и посёлках, где они живут. Возраст участников – от 7 до 17 лет.

Чтобы подключиться к проекту, достаточно лишь заполнить заявку на сайте кинодетство.рф .

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