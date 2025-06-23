Финальный аккорд фестиваля «Большая сцена»: победители получили авторские релизы песен, видео и фотосессии

Международный музыкальный фестиваль «Большая сцена» успешно завершил работу по постпродакшену участников, удостоенных гран-при и ставшими лауреатами 1 степени в своих творческих категориях. Этот важный этап стал не только финальной точкой проекта, но и значимым продолжением творческой истории каждого победителя, открывая новые возможности для их профессионального развития.

Организатором фестиваля «Большая сцена» выступает АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара». Проводится он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках постпродакшена 16 победителей (солистов и коллективов) из разных городов России получили уникальные видеоролики, разработку фирменного стиля, аранжировки, мастеринг треков, помощь в продвижении в социальных сетях и профессиональные фотосессии — всё это поможет им расширить свою аудиторию и укрепить позиции на музыкальной сцене. А специально для семи финалистов профессионалы музыкальной индустрии написали полноценные релизы авторских песен. Таким образом проект «Большая сцена» стал не просто фестивалем, но и уникальной платформой для поддержки молодых артистов и продвижения их творчества на национальном уровне.

Напомним, что в конкурсе участвовали более 6000 человек из России, стран БРИКС и СНГ. Фестиваль объединил талантливых детей, подростков, молодежь и взрослых от 6 до 55 лет. Участники соревновались в 11 номинациях: «Вокал», «Вокальные коллективы», «Вокал. Фольклор», «Хореография», «Хореографические коллективы», «Хореография. Фольклор», «Хореографические коллективы. Фольклор», «Хореография. Балет», «Хореографические коллективы. Балет», «Современная хореография», «Современная хореография. Коллективы».

Традиционно «Большая сцена» предоставила всем участникам уникальную возможность не только занять призовые места, но и приобрести ценный опыт, посетив образовательную часть программы: мастер-классы от специалистов в сфере вокала, хореографии, актерского мастерства, продюсеров, саунддизайнеров, блогеров, а также творческие встречи с российскими звездами и их концерты в рамках «Большой сцены», что способствовало развитию навыков участников и их интеграции в профессиональную среду.

Гранд-финал «Большой сцены» и торжественное чествование лауреатов прошли в январе 2025 года на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском Дворце. Победители выступили на одной сцене с ведущими артистами российской эстрады: Ларисой Долиной, Алексеем Чумаковым, Дианой Гурцкой, Денисом Майдановым, Юлианой Карауловой и многими другими. Концерт стал кульминацией фестиваля, подчеркнув высокий профессиональный уровень конкурсантов и масштаб проекта.