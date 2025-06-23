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ДомойМоскваУ Музея Победы высадили памятную аллею и зажгли «Свечу памяти»

У Музея Победы высадили памятную аллею и зажгли «Свечу памяти»

editor
By editor
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музей победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

22 июня около Музея Победы традиционно прошло финальное мероприятие ежегодной международной акции «Сад памяти». На территории мемориального комплекса на Поклонной горе высадили 11 елей и установили табличку в память о героях Великой Отечественной войны.

«Мы сегодня собрались в главном Парке Победы у Музея Победы, чтобы высадить аллею памяти в рамках международной акции «Сад памяти». Она проходит от Калининграда до Камчатки, в ней участвуют вся наша страна. Я рад видеть, когда приходят с детьми, с родственниками, с коллегами. Прошло уже более 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны, и теперь война ведется за умы, сердца и память, в том числе наших детей. Этот фронт еще предстоит нам победить. Акция — это очень важный шаг, важный кирпичик в этом, потому что у нас есть возможность посадить символ жизни, символ продолжения, который уже в полной мере увидят только наши дети», — выступил генеральный директор АНО «Сад памяти» Вячеслав Харламов.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, советник-посланник Посольства Республики Беларусь в России Сергей Тележинский, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, руководитель Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева, потомки великих полководцев, представители различных ведомств.

«Этот формат помог присоединиться к памятным мероприятиям и жителям зарубежья. Так, более 100 тысяч деревьев были высажены и нанесены на карту акции. Мы высадили вместе более 27 миллионов деревьев, а это значит, что подвиг героев, настоящих героев, чтут не только в нашей стране, но и в других государствах. Вообще «Сад памяти» — это не просто акция, это живая связь поколений. Для многих людей эта акция стала новой семейной традицией, когда вся семья собирается, высаживает дерево или ухаживает за уже посаженным деревом в память о своем родном герое», — сказала руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

В рамках акции почетные гости посетили Музей Победы. В Зале Памяти и Скорби они присоединились к акции «Свеча памяти». Участники мероприятия зажгли свечи у монумента «Скорбь» в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Затем все гости побывали на экскурсии по новой экспозиции «Путь к Победе», посвященной воинской доблести солдат Красной армии.

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