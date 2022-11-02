«Этот загадочный Крым»: новый исторический фильм канала «365 дней ТВ»

Новый проект собственного производства канала «365 дней ТВ» расскажет о впечатлениях иностранных путешественников XVIII-XIX веков о Крымском полуострове.

До присоединения к России земли Крымского ханства считались территорией закрытой и опасной для путешественников. Манифест императрицы Екатерины II не только присоединил Крымский полуостров к Российской Империи, но и открыл его для посещений иностранцами.

«Россия во все времена привлекала иностранных путешественников. Сюда ехали дипломаты, писатели, ученые и просто охочие до экзотики люди. Ведь Московия для европейцев, к примеру, всегда была страной загадочной. Иноземцы посещали Москву и Санкт-Петербург, самые отважные добирались до Поволжья, Сибири и Кавказа. А с 1783 года иностранные путешественники смогли увидеть «белое пятно» на карте мира — Крым. Это произошло после присоединения полуострова к Российской империи, во времена Екатерины Великой. Каким Крым увидели иностранцы? Какой образ полуострова они своими записками сформировали у земляков? Об этом мы расскажем в нашем фильме», – рассказывает автор фильма Ольга Летягина.

Сначала восторженный, а затем скептический рассказ о путешествии по Крыму английского натуралиста Эдварда Даньела Кларка; созданное по заказу Екатерины II энциклопедическое описание полуострова немцем Петером Симоном Палласом, находившимся на русской службе; записки о коммерческих поездках Шарля Анри Монтандона, которые легли в основу первого туристического путеводителя по Тавриде; воспоминания Наполеона Нея — внука знаменитого маршала Нея, который провел в Ялте всего четыре часа, но запечатлел эту короткую остановку в своих записях, — все это и многое другое стало предметом исследования авторов проекта.

В съемках приняли участие московские и крымские историки и краеведы: профессор Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Наталия Таньшина; профессор Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, доктор филологических наук Владимир Орехов; ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, кандидат исторических наук Никита Храпунов; старший научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Семен Шестаков.

Фильм станет четвертым в цикле «Россия глазами иностранцев». Он знакомит зрителей с образом загадочной Московии, который на протяжении веков создавался в европейской литературе и прессе. Предыдущие фильмы цикла рассказывали о взгляде иноземцев на Москву — «Пока Москва была столицей», Санкт-Петербург — «Русское Зазеркалье», и Великий Новгород — «Потерянные врата из Европы».

Премьера фильма «Этот загадочный Крым» состоится в День народного единства, 4 ноября, в 20:00 только на историческом канале «365 дней ТВ».

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