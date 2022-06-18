Фонд Оксаны Федоровой запустил II Международный онлайн-конкурс юных музыкантов!

15 июня 2022 года фонд Оксаны Федоровой запустил II Международный онлайн-конкурс для юных музыкантов в рамках культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»!

На официальном сайте проекта музыкальноепутешествие.рф с 15 июня по 20 июля 2022 года принимаются заявки от учащихся музыкальных школ и колледжей России и дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 6 до 18 лет. Главная задача конкурса – поддержать юных музыкантов и дать им возможность продемонстрировать свое мастерство и талант, получить поддержку и внимание со стороны широкой общественности.

Впервые конкурс был проведен в 2021 году и собрал более 250 заявок от юных музыкантов со всех уголков России, а также из Беларуси и других стран. Как отметила президент фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова, «в современных условиях крайне важно создавать единое культурное пространство на базе вечных ценностей и эталонов искусства, которые несут глубокий общечеловеческий смысл и понятны всем, независимо от национальности. Классическое музыкальное наследие, которое веками создавалось русскими композиторами, является одной из универсальных ценностей мировой культуры, и в рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» мы стремимся объединять и поощрять юные таланты, которые своим искусство объединяют страны и континенты».

Лето – самое лучшее время не только отдохнуть, но и заявить о своих достижениях за прошедший учебный год. На конкурс принимаются видеозаписи сольных выступлений, сделанные в период с 1 сентября по 1 июля 2022 года по 2 направлениям: инструменталисты и вокалисты в трех возрастных категориях: 6-11 лет, 12-14 лет и 15-18 лет. На конкурс принимаются творческие работы, в которых исполняются произведения композиторов, которым посвящены тематические выпуски

«Музыкальная Москва» и «Музыкальный Петербург»: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина. С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, Н.Г. Рубинштейна, С. И. Танеева и Д.Д. Шостаковича. Участники могут представить работы в разных жанрах – от исполнения на народных инструментах до джазовых версий. Важное условие – работы участников должны быть сделаны не ранее 1 сентября 2021 года, выложены в свободном доступе на видео-платформах или социальных сетях с указанием имени исполнителя и названием произведения.

Победители конкурса будут объявлены 15 августа 2022 года — определять лучших будет оргкомитет и Жюри конкурса, председателем которого выступит Оксана Федорова. Все участники конкурса получат памятные Сертификаты в электронном виде, а также поздравление от Жюри конкурса.

Победители конкурса получат Дипломы и памятные призы, их видео-выступления будут размещены на сайте проекта, а также дети получат уникальную возможность выступить на концертах в Москве в августе, сентябре и октябре 2022 года.

Более того, победители конкурса войдут в число претендентов на получение именной стипендии от Фонда Оксаны Федоровой, которая впервые будут вручаться талантливым юным музыкантом в рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в 2022 году.

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