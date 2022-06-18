Фонд Потанина принял участие в Первой Байкальской ассамблее музеев Дальнего Востока

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева выступила на пленарном заседании «Культурный колониализм vs культурный федерализм» Первой Байкальской ассамблеи музеев Дальнего Востока, которая стартовала 15 июня в Улан-Удэ.



В рамках мероприятия ведущие специалисты в области музейного дела, сотрудники федеральных, региональных и частных музеев обсудили вопросы сохранения и популяризации культурного разнообразия России посредством развития региональных музеев. Модерировали заседание министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева и член Президиума ИКОМ Афанасий Гнедовский.

Участников поприветствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов и заместитель председателя Правительства Республики Бурятия – руководитель Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Баир Цыренов.

Председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока Виктор Шалай отметил позитивную тенденцию к проведению крупных культурных мероприятий на Дальнем Востоке. По мнению председателя Ассоциации этнографических музеев России Юлии Купиной, Россия сегодня ощущается как музейная страна не только по количеству профессионалов своего дела и уникальных собраний, но и благодаря объединяющим идеям.

По мнению Афанасия Гнедовского, культура сегодня становится инструментом глобализации. К позитивным тенденциям этого явления относится ускорение культурного обмена и внедрение технологий, к негативным – стандартизация культурной деятельности и стирание различий. Стагнация местных процессов становится следствием культурного колониализма, и задача ассамблеи – ответить на вопросы, связанные с трансформацией культурного колониализма в культурный федерализм для сохранения культурного многообразия страны.

В рамках пленарного доклада председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока Виктор Шалай уделил особое внимание понятию культурного колониализма. Последние 10 лет музеи России ведут активную работу по развитию региональных музейных институций, и ее важнейшая задача – появление собственной культурной региональной политики и стратегии. Музей – это институт коллективной памяти, и у музеев Дальнего Востока есть множество путей сохранения и развития собственных преимуществ, которые будут транслироваться на всю страну. Эксперт выступил с рядом инициатив и предложений, в частности, о создании инфраструктурных проектов, проведении культурного форума и грантового конкурса для музеев Дальнего Востока, поддержке со стороны государства и бизнеса.

Серию пленарных докладов продолжила генеральный директор Фонда Оксана Орачева: «Региональная идентичность – разноплановое и дискуссионное понятие, при этом вклад музейных организаций в ее формирование не вызывает сомнений. Одна из важнейших предпосылок развития многоуровневой идентичности – это соответствующая инфраструктура. На нее можно посмотреть с точки зрения классической пирамиды, в которой на первом уровне стоят локальные музеи, непосредственно связывающие человека с местом, затем – региональные музеи, создающие более объемный образ региона, и на вершине располагаются федеральные музеи. Но также региональную идентичность можно рассматривать в контексте горизонтальных связей. Как правило, они развиты в меньшей степени. В этом смысле перед музеями стоит множество вызовов: сложность координации, достаточно низкая мобильность, централизация ресурсов, как государственных, так и негосударственных, и, конечно, коммуникационное сопровождение. В своей работе мы стремимся содействовать межмузейному сотрудничеству и формированию региональной идентичности. В частности, поддерживаем сетевые и партнерские проекты, привлекаем региональных экспертов, а также формируем наши конкурсы так, чтобы у музеев всегда оставался локальный выбор повестки».

Далее в формате свободного микрофона выступила директор Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар. Спикер поделилась опытом Третьяковской галереи в выстраивании связей с малыми музеями страны. По ее мнению, регионы должны самостоятельно инициировать развитие локального творческого потенциала, ведь идентичность территории хранят именно местные музеи. Федеральным институциям необходимо поддерживать это развитие, чтобы вводить художественное наследие территорий и единство многообразия в национальный контекст.

Директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева раскрыла еще одну важную тему – смену поколений в ассоциации музеев. Современные специалисты понимают, что музей – это не хранение культурных ценностей, а драйвер развития, инфраструктурная связь, обеспечивающая развитие территорий, от малого предпринимательства до глобальной экономики. Сегодня именно музеи стали местом притяжения людей, и важно обращаться не только к собственной истории, но и изучать соответствующий международный опыт.

Первая Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока проходит с 15 по 18 июня 2022 года в Улан-Удэ на базе Национального музея Республики Бурятия, при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия. Соорганизаторами мероприятия выступают: Ассоциация музеев Дальнего Востока, Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России). Основными целями мероприятия являются всестороннее развитие музеев, музейного дела и музейных работников Дальневосточного федерального округа, построение горизонтальных связей между музеями и иными учреждениями культуры.

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