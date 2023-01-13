Звёздный десант приземлится в Мурманске

Продолжаем серию материалов о проекте «Семь чудес России с Лялей Алексаковой». Его участники посещают живописные места России, и, вдохновивших природой нашей страны, создают творческий контент: снимают видеоклипы, пишут песни и делают креативные фотографии.

Команда проекта уже рассказала об интересных местах Приморского и Забайкальского краёв. Так, совсем недавно мы публиковали информацию о горном хребте «Кодар», который находится в Забайкальском крае, а сейчас мы перенесёмся в Мурманскую область: из этого материала вы узнаете о том, как можно увидеть природное северное сияние, лёжа на кровати под открытым небом.

Это место уникально, потому что Мурманская область граничит на западе – с Норвегией и Финляндией, на юге с – Республикой Карелия и через Белое море – с Архангельской областью. Особенностью является и то, что Мурманск – самый крупный в мире город за полярным кругом, а большая часть Мурманской области расположена в поясе холода. Участники проекта отметили, что поездка в Мурманск – это возможность увидеть настоящую Арктику без экстремальных температур. Благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению Кольский залив не покрывается коркой льда, а Мурманск, хоть расположен намного севернее, чем столица России, в январе радует такой же погодой, как и в европейской части страны.

Команда проекта Ляли Алексаковой отправится в Мурманскую область для того, чтобы увидеть живописное природное явление – феномен нашей планеты – северное сияние. Это природное явление, притягивающее к себе миллионы восхищённых глаз туристов. Александр Гетманов – член команды проекта – считает, что «северное сияние - Безграничные просторы вселенной!». С этим просто невозможно не согласиться! Волшебные переливы напоминают сияющую занавеску, которая горит зелёными и синими огнями со всполохами розового и красного. Природа возникновения этой магической картинки будоражила умы людей еще с глубокой древности. Однако ученые уже достаточно давно объяснили причину появления на Земле полярного сияния: наше Солнце, на котором постоянно возникают вспышки и взрывы. Чем сильнее вспышка на солнце, тем больше вещества выбрасывается в сторону Земли.

Участник проекта – аранжировщик Миша Комаров – поделился своими впечатлениями: «Жду с нетерпением новых фотографий и видеокадров, снятых нашей командой в Мурманске, ведь северное сияние, как символ крайнего севера, мне посчастливилось увидеть в 2004 году, когда я летел с концертами на Чукотку. Рейс был чартерный, и именно поэтому пилоты разрешили зайти в кабину, чтобы увидеть эту красоту с высоты нескольких тысяч метров».

В России северное сияние можно увидеть в регионах, которые расположены за полярным кругом, например в Мурманской области, на севере Красноярского края и в Ненецком автономном округе. Бывает, что небо охватывается полярным сиянием в Карелии, в Республике Коми, в Северодвинске, в Архангельской области, в Якутии. Но ехать туда с уверенностью того, что вы увидите северное сияние, не стоит: как правило, это вопрос большой удачи! Если вы и есть такой счастливчик, то отправляйтесь туда за красивыми фотографиями!

Андрей Михайлов – фотограф и видеограф проекта «Семь чудес России с Лялей Алексаковой» – сделал много фотографий живописных мест и рассказал о подготовке к поездке в Мурманскую область: «Когда мы поднимаем тему, куда отправиться отдохнуть в зимнее время, нам часто на ум приходят тёплые страны, но никак не северные районы России. А зря! Вы думаете речь пойдёт об озере Байкал? Нет! Хотя оно в зимнее время тоже великолепно. Зарядиться новыми эмоциями и незабываемыми впечатлениями от увиденного вам позволит Териберка, село в Кольском районе Мурманской области. Именно там, находясь в комфортной обстановке, вы сможете полюбоваться северным сиянием, при этом, даже не вставая с кровати. Там можно арендовать иглу с прозрачным куполом на базе отдыха, которые специально для этого предназначены. Я как фотограф долго готовился к встрече с Авророй*, приобрёл светосильный широкоугольный объектив, GoPro для TimeLapse и приложения для отслеживания солнечной активности, читал всю информацию в чатах и туристических блогах. А так как от человека погода не зависит, остаётся надеяться на удачу и хорошую погоду и попытаться запечатлеть «танец солнечного ветра»».

Ляля Алексакова рассказала о планах развития проекта: «Новый год – новые порывы, впечатления, проекты! Совместно с Анастасией Ромероновой – сопродюсером проекта «Семь чудес России» – приняли решение, что надо лететь на север России и осуществить свои творческие задумки! Сейчас начало января, а мы уже готовим релизы, договариваемся о сотрудничестве с туристическими фирмами Мурманска и Глэмпингом «Aurora Village». Этот глэмпинг предоставляет возможность увидеть северное сияние, находясь в тепле – в иглу – смотря в панорамные окна. Также, температурный режим очень важен для аппаратуры для съёмки, ведь сильные перепады могут просто её испортить. То, что мы нашли такой глэмпинг, радость не только для нас, но и для всех туристов!». Олег Теребенин – основатель «Aurora Village» – говорит о том, что для него северное сияние – это «образ жизни», это то, что помогло в создании его глэмпинга, ведь в Мурманской области не хватало мест для размещения туристов. Развитие северного туризма в России растёт с каждым годом, как и количество желающих увидеть северное сияние.

Совсем скоро на стриминговых площадках появится новая песня. Клип на неё будет снят в Мурманске, в месте, где можно увидеть северное сияние – явление, которое за несколько мгновений окрашивает небо на километры вокруг миллионами огоньков разных форм и цветов.

Также, в следующих релизах проекта читатели смогут полюбоваться северными оленями и хасками. Совсем недалеко от Мурманска находится парк «Северное сияние», где и живут рогатые создания. Команда проекта не отказала себе в удовольствии общения с хасками и оленями.

А вот горбатых китов, которым славится туризм в Мурманске сфотографировать не удастся. Киты уже ушли из акватории. Но Ляля не расстраивается, основная цель данной поездки – охота за «северным сиянием».

Следите за проектом, будем много красочных фотографий и интересных рассказов.

Проект осуществляется при поддержке АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и Комитет по туризму Мурманской области.

Екатерина БЕРТИНА,

Фото – Андрей МИХАЙЛОВ

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* Cеверное сияние называют Авророй. Это связано с римской мифологией: богиня утренней зари Аврора приносила свет людям.

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