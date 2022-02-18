Благотворительный аукцион VLADEY «ПОМОЖЕМ ЮЛИИ» пройдет в режиме онлайн и по телефону

26 февраля 2022 года состоится аукцион VLADEY «ПОМОЖЕМ ЮЛИИ» с благотворительными лотами в поддержку Юлии Цветковой.

VLADEY 26 февраля проводит торги с благотворительными лотами в поддержку художницы Юлии Цветковой. Ее коллеги и друзья предоставили произведения искусства, средства от продажи которых будут направлены семье Юлии.

На торги ПОМОЖЕМ ЮЛИИ работы предоставили: Валерий Айзенберг (наследники), Дмитрий Гутов, Владимир Дубосарский, Ирина Корина, Владимир Логутов, Анатолий Осмоловский, Айдан Салахова, Хаим Сокол, Фёдор Хиросигэ, другие авторы и коллекционеры. Рисунки Юлии Цветковой будут представлены отдельными лотами.

Владимир Овчаренко: «У VLADEY есть успешный опыт проведения благотворительных торгов — HELP КРЫМСК, ПОМОЖЕМ ПЕРЧИКУ, СПАСИБО ВРАЧАМ, ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ и ПАМЯТНИК СВЕНУ. Для нас большая честь помогать в трудную минуту. Надеемся на поддержку художников, коллекционеров и отличный результат. Наша солидарность и собранные средства реально помогут Юлии».

Трансляция на сайте VLADEY. Участие онлайн и по телефону. Начало в 15.00. Регистрация и каталог по ранее предложенной ссылке.

Анатолий Осмоловский. Фотография перформанса 1993 год «Путешествие Нецезюдика в страну Бробдингенов», 70х50 см, черно-белое фото, тираж 3 из 9

Ирина Корина. Пасмурный день. 2020. Холст, масло, 50х60 см

Фёдор Хиросигэ. La Rosa Profunda. 2021. Дерево, опилки, щепа, саморезы, акрил, цветные лаки, морилки, диаметр 77 см

Юлия Цветкова. Zero Tolerance. 2017-2019. Бумага, акрил, 86х61 см

Юлия Цветкова. Перестаньте перебивать, начните слушать. 2017-2019. Бумага, акрил, 86х61 см

Юрий Альберт. Может ли солидарность художников изменить мир к лучшему? 2022. Фанера, акрил, 24х30 см

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