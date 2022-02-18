Благотворительный аукцион VLADEY «ПОМОЖЕМ ЮЛИИ» пройдет в режиме онлайн и по телефону

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26 февраля 2022 года состоится аукцион VLADEY «ПОМОЖЕМ ЮЛИИ» с благотворительными лотами в поддержку Юлии Цветковой.

VLADEY 26 февраля проводит торги с благотворительными лотами в поддержку художницы Юлии Цветковой. Ее коллеги и друзья предоставили произведения искусства, средства от продажи которых будут направлены семье Юлии.

На торги ПОМОЖЕМ ЮЛИИ работы предоставили: Валерий Айзенберг (наследники), Дмитрий Гутов, Владимир Дубосарский, Ирина Корина, Владимир Логутов, Анатолий Осмоловский, Айдан Салахова, Хаим Сокол, Фёдор Хиросигэ, другие авторы и коллекционеры. Рисунки Юлии Цветковой будут представлены отдельными лотами.

Владимир Овчаренко: «У VLADEY есть успешный опыт проведения благотворительных торгов — HELP КРЫМСК, ПОМОЖЕМ ПЕРЧИКУ, СПАСИБО ВРАЧАМ, ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ и ПАМЯТНИК СВЕНУ. Для нас большая честь помогать в трудную минуту. Надеемся на поддержку художников, коллекционеров и отличный результат. Наша солидарность и собранные средства реально помогут Юлии».

Трансляция на сайте VLADEY. Участие онлайн и по телефону. Начало в 15.00. Регистрация и каталог по ранее предложенной ссылке.

Анатолий Осмоловский, Фотография перформанса 1993 г «Путешествие Нецезюдика в страну Бробдингнегов», 70 x 50 см, черно-белое фото, тираж 3 из 9

Анатолий Осмоловский. Фотография перформанса 1993 год «Путешествие Нецезюдика в страну Бробдингенов», 70х50 см, черно-белое фото, тираж 3 из 9

Ирина Корина Пасмурный день, 2020 холст, масло, 50 x 60 см

Ирина Корина. Пасмурный день. 2020. Холст, масло, 50х60 см

Фёдор Хиросигэ La Rosa Profunda, 2021 дерево, опилки, щепа, саморезы, акрил, цветные лаки, морилки D = 77 см

Фёдор Хиросигэ. La Rosa Profunda. 2021. Дерево, опилки, щепа, саморезы, акрил, цветные лаки, морилки, диаметр 77 см

Юля Цветкова Zero Tolerance, 2017-2019 бумага, акрил 86 х 61 см (1)

Юлия Цветкова. Zero Tolerance. 2017-2019. Бумага, акрил, 86х61 см

Юля Цветкова Перестаньте перебивать, начните слушать, 2017 - 2019 бумага, aкрил, пастель 86 x 61 см (1)

Юлия Цветкова. Перестаньте перебивать, начните слушать. 2017-2019. Бумага, акрил, 86х61 см

Юрий Альберт, Может ли солидарность, 2022, фанера, акрил, 24 х 30 см.

Юрий Альберт. Может ли солидарность художников изменить мир к лучшему? 2022. Фанера, акрил, 24х30 см

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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