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Аксиос!

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ДомойМоскваВыставка «Persona» открылась в Alina Pinsky Gallery

Выставка «Persona» открылась в Alina Pinsky Gallery

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Владимир Сальников. Лидочка. 1988
Владимир Сальников. Лидочка. 1988

Выставка «Persona» в Alina Pinsky Gallery предлагает взглянуть на жанр портрета как на диалог — между художником и моделью, произведением и зрителем, между миром внутренним и внешним. В экспозиции представлены работы российских художников прошлого века и современных: от академической живописи до выразительного модернизма, от психологии и метафизики до гротеска и психоделии — собрание лиц, масок и отражений.

Что такое портрет? Фиксация внешности или акт обнажения, где граница между «я» и образом становится эфемерной? В названии выставки — «персона» в юнгианском определении, то есть социально приемлемая маска, которую человек надевает, чтобы адаптироваться к ожиданиям окружающих. Маска защищает и одновременно ограничивает. Экспозиция пытается исследовать портрет как сложную игру субъекта и его проекции. Различия подлинного «я» и образа есть ключ к пониманию портрета как явления.

Название выставки также отсылает к культовому фильму Ингмара Бергмана «Персона» (1966), где драма личности как раз раскрывается через взаимодействия внутреннего «я» и «маски».

Наталия Турнова. Чужа жизнь. 2024
Наталия Турнова. Чужа жизнь. 2024

Выставка объединяет авторов разных поколений, работающих в различных медиа: живопись, графика, фотография. Смысловым центром экспозиции становится портретная галерея Наталии Турновой (р.1957). Её лики призваны ошеломлять. Гротескные гримасы воплощают человеческие страсти, аффекты и комплексы, а насыщенность красок усиливает психологическое напряжение. Этой экспрессии вторят портретные решения других участников выставки.

Лев Повзнер. Из серии «Людия на черном», 1970
Лев Повзнер. Из серии «Людия на черном», 1970

Лев Повзнер (р.1939) в серии «Люди на чёрном», начатой в 1970-х и продолженной в 2020-х, интерпретирует линию психологического портрета в сюрреалистическом ключе. Эти завораживающие бледные, искажённые, фантасмагоричные лица, будто проступающие из темноты, зыбкие и безмолвные, — лишены зрения и обращены внутрь себя.

Елена Филаретова (р.1995) создаёт мерцающие монохромные портреты-призраки, образы на грани узнаваемости, играя с эмоциональным и визуальным восприятием зрителя.

Наташа Хабарова (р.1985) в своих ранних портретах допускает наблюдателя в сокровенное пространство внутренних переживаний. В редком для её практики Автопортрете (2012) она непривычно отводит взгляд, передавая состояние отчуждённости. Её работы погружают в интуитивный мир, где персона одновременно земна и сакральна.

Игорь Шелковский. Из сери «Гламурные портреты»
Игорь Шелковский. Из сери «Гламурные портреты»

Игорь Шелковский (р.1937) представлен серией графических «пунктирных» портретов 1990–2000-х годов, а также масками. Особенность последних — пастельная палитра, скульптурная чёткость и предельная схематизация образа. Шелковский сводит изображение к элементарным формам — точкам, линиям, геометрическим структурам, из которых рождается лаконичный, но выразительный образ.

Ирина Старженецкая. Стрелки (портрет мужа Анатолия Камелина), 2022
Ирина Старженецкая. Стрелки (портрет мужа Анатолия Камелина), 2022

Трансцендентные образы живописных произведений Ирины Старженецкой (р.1943) передаются в динамике и незавершенности. Художница переводит иконографические каноны в абстрактную силуэтность, уходя от портретной конкретности.

Евгений Кропивницкий. Женский портрет. 1958
Евгений Кропивницкий. Женский портрет. 1958

Экспозиция включает также отдельные работы Евгения Музалевского (р.1995), Игоря Скалецкого (р.1978), Тима Парщикова (р.1983), Ахмата Биканова (р.1996), Владимира Сальникова (1948-2015), Евгения Кропивницкого (1893-1979), Николая Синезубова (1891-1956), Константина Терешковича (1902-1978). Впервые за долгое время выставляются фотографии Василия Кравчука (1956-1997).

Василий Кравчук. Из серии «Сверхувеличение», 1991
Василий Кравчук. Из серии «Сверхувеличение», 1991
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