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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фонд современного искусства MaxArt назвал победителей open call

editor
By editor
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Наталья Тарр
Художник Наталья Тарр. Фото предоставлено пресс-службой Фонда современного искусства MaxArt

Фонд современного искусства MaxArt завершил отбор четырех победителей open call для участия в шестом сезоне резиденции в Перми. В общей сложности было подано свыше 100 заявок. Художники, ставшие участниками арт-резиденции, проведут два месяца в работе и подготовке выставок в Перми.

Победителями open call в этом сезоне стали:

  • Елизавета Попова (Пермь) — оператор, художница, фотограф. Автор таких документальных фильмов как: «Не за горами», «Золотые пуговицы», «Год Белой Луны», которые были представлены и удостоены наград на международных кинофестивалях; участница программы «Внеклассные практики» при фестивале MIEFF и VII Московской Международной Биеннале Молодого Искусства.
  • Наталья Тарр — концептуальный художник. В своих проектах исследует социокультурную проблематику различных слоев общества. Вырабатывая собственный язык, художница использует классические орнаменты и символические рисунки субкультур. Автор выставок Love & crime в Париже, «Большая Б» в галерее pop/off/art, «С улыбающимся лицом, или, Всё будет хорошо» в ЦТИ Фабрика.
  • Илья Фролов (Челябинск) — художник, куратор домашней галереи «Фрагменты толпы» и арт-резиденции «Квартира стопятьдесят». Исследует границы понятия «художественное производство», занимается тиражными медиумами (отливки, печать, орнаменты), обращается к личным воспоминаниям как форме фиксации локальной истории и семейному архиву. Автор выставок «Уральские сувениры», «Фрагменты толпы» в Ельцин-Центре, «Дефрагментация» в передвижной галерее «moving gallery», «Челябинск 20’15» в AGA gallery.
  • Альфия Шамсутдинова — художник перформанса. Автор выставок-перформансов «Она знает, что такое импликация» в Саввинском подворье, «Надкожные ощущения» в галерее Сверхмодерна, DIY-перформанс в промышленном ангаре, Казань.

В экспертный совет, который занимался отбором художников этого сезона, вошли директор Центра городской культуры в Перми, преподаватель ВШЭ Татьяна Синицына, сооснователь Ассоциации арт-резиденций России, куратор резиденции «Выкса», художник Кристина Горланова и куратор, теоретик, преподаватель Московской Школы Современного Искусства (MSCA) и ИСИ Иосифа Бакштейна, экс-руководитель отдела регионального развития ГЦСИ-ГМИИ им.Пушкина Мария Калинина.

«Мы рады возобновить работу в резиденции фонда современного искусства MaxArt. С 10 января начнем создавать проекты, придерживаясь цели — быть катализатором изменений в современном искусстве, а также обмениваться опытом и идеями для раскрытия потенциала художников. Надеемся, что шестой сезон станет большим прорывом как для фонда, так и для самих авторов», – отметила главный куратор фонда MaxArt Мария Калинина.

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