В кинотеатрах Москино спецпоказ фильма «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика

5, 7 и 8 декабря 2021 года в кинотеатрах Москино состоится специальный показ фильма «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика.

Молодой Алекс проводит свободное время со своими друзьями — сначала за стаканом бодрящего коктейля в молочном баре «Korova», а затем совершая акты «старого-доброго ультранасилия», то есть избивая и насилуя всех, кто попадется под руку. Однажды он заходит слишком далеко, совершает убийство и попадает в тюрьму. Там он получает уникальный шанс — принять участие в медицинском эксперименте по перевоспитания.

Сатирическая и жестокая антиутопия Стэнли Кубрика по роману Энтони Берджесса была снята с проката в Великобритании по просьбе самого режиссера — он стал получать анонимные письма с угрозами. Официальное возвращение картины на английские экраны произошло только в 2000 году. Несмотря на скандалы и запреты, «Заводной апельсин» стал самым прибыльным на тот момент проектом студии Warner и был номинирован на премию «Оскар» в четырех категориях, предсказуемо не получив ни одной.

Поп-артовый дизайн интерьеров, музыка Бетховена, костюмы банды Алекса, придуманные итальянкой Миленой Канонеро — все это вместе с использованием длинных планов и съемок рапидом складывается в шедевр мирового кинематографа. Но одна из ключевых деталей фильма — игра Малкольма Макдауэлла, перевоплотившегося в чудовище Алекса. Без его гримас и улыбок картина Кубрика смотрелась бы совсем иначе.

Показ проводится совместно с компанией «Иноекино». Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Где? МОСКИНО ЗВЕЗДА, МОСКИНО ИСКРА, МОСКИНО САЛЮТ.

Заводной апельсин. 1971. 137 мин. Великобритания, США. Реж. Стэнли Кубрик. 18+

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