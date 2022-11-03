ВДНХ приглашает на новый цикл лекций о профессиях

Культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ» запускает новую программу в павильоне «Рабочий и колхозница». С 3 по 24 ноября здесь пройдет цикл «Как выбрать профессию и не пожалеть». Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

3 ноября состоится первая лекция «Профессия журналист: пособие для начинающих» в рамках программы «Как выбрать профессию и не пожалеть». Эксперт Высшей школы экономики Катрин Арно расскажет о секретах журналистской профессии, о том, как взять хорошее интервью, как устроено телевидение изнутри и какое образование лучше получить.

Следующее занятие «Профессия политолог: пособие для начинающих» состоится 10 ноября. Заместитель директора Института прикладных политических исследований Высшей школы экономики Анна Сорокина расскажет, где работают современные политологи, какие навыки и качества пригодятся в этой профессии и куда стоит пойти учиться, если хочется связать свою жизнь с этой наукой.

12 ноября с лекцией «Современные медиапрофессии: от корреспондента до комьюнити-менеджера» выступит куратор медиаобразовательного проекта «Маленькая редакция» Полина Бакалюк. Участникам расскажут о современных профессиях в сфере медиа.

16 ноября пройдет лекция «Профессия аналитик: пособие для начинающих», во время которой расскажут о необходимых навыках и компетенциях специалиста в этой области. Лектор — Маргарита Муравицкая, преподаватель Департамента политики и управления Высшей школы экономики. Завершится цикл 24 ноября лекцией «Профессия социолог: пособие для начинающих».

К участию приглашаются ученики старших классов и студенты. Зарегистрироваться на события можно на сайте ВДНХ.

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