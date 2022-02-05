Марина Лисовец и Джаз-band «По любви» на сцене клуба «Magnus-Locus»

Этот концерт – признание в любви! Он и есть любовь – к зрителю, поэзии, джазу, жизни! И это лучший подарок любимым! Стихи Марины Лисовец – талантливые, глубокие, дающие ответы на множество вопросов, отзывающиеся в сердце каждого.

Шоумен Максим Леонидов назвал их чувственными и самобытными, актер Анатолий Белый считает их «переводом с божественного на человеческий», а директор издательства РОСМЭН Борис Кузнецов окрестил Марину «душой современной поэзии». Зрители по достоинству назвали поэтические концерты Марины «изысканной, стильной, дорогой жемчужиной» в ожерелье московской афиши! Концерты Марины – всегда симбиоз потрясающих стихов, бесподобного прочтения, красивого Голоса и вкусного, сочного, драйвового джаза в виртуозном исполнении её джаз-бэнда «По любви».

В «По любви» встретились непревзойдённые музыканты!

Игорь Иванушкин – один из самых востребованных джазовых контрабасистов мира. Андрей Шатуновский – легендарный барабанщик Аллы Пугачёвой, Владимира Кузьмина и группы «Черный кофе». Виктор Смирнов – одарённый пианист, аккомпаниатор хора Турецкого и Глеба Матвейчука. И, главное – в концертах звучит, сплетаясь в неповторимый микс с поэзией Марины, фантастический голос уникального Алексея Геращенко – джазового вокалиста, саксофониста, «русского Рэя Чарльза» и победителя шоу «Один в один» на телеканале Россия.

Этот вечер – концентрация любви, чувственности, сексуальности – в звуках голосов и инструментов, в мыслях, энергиях, эмоциях, что летят со сцены, но главное – в незабываемых впечатлениях публики! Прозвучат давно полюбившиеся и абсолютно новые стихотворения. Вас ждёт несколько прекрасных премьерных прочтений, автограф-сессия, книги с Мариниными стихами и диски с её неповторимым голосом!

Марина Лисовец – поэт, актриса и один из самых узнаваемых, востребованных Голосов российского озвучания. Именно её неповторимым сказочно-хрустальным Голосом звучат мультипликационные Белоснежка, Снежка из «Сказочного патруля», Хеллоу Китти и Муми-тролли. Её глубоким и красивым тембром говорят голливудские героини Сандры Баллок и Сельмы Хайек и персонажи культового фильма «Коллектор». А ещё сотни знаковых аудиокниг и компьютерных игр. Трижды номинант и дважды победитель «Премии на лучшую аудиокнигу» в номинации «Лучшая женская озвучка».

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