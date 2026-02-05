Выставку Артура Мирзояна «Истоки» представили на ВДНХ

Посетители павильона № 68 «Выставочно-торговый центр Республики Армения» могут увидеть работы художника с мировым именем Артура Мирзояна. В экспозиции представлены самые крупные работы автора.

Выставка «Истоки» посвящена образам древних цивилизаций из серии «Пробуждая Титанов» и дополнена картинами из мифологического цикла художника. Здесь можно увидеть изображения древнеперсидских и буддистских божеств, героев античных мифов, персонажей восточнославянской мифологии и символы армянской культуры. Полотно «Подготовка Икара» демонстрируется широкой публике впервые, а часть представленных на ВДНХ работ любезно предоставлена частными коллекционерами.

Автор представленных на Главной выставке страны картин — Артур Мирзоян, художник, соединяющий в своем творчестве академические методы с острой выразительностью ключевого стоп-кадра. Долгое время Артур работал в сфере кино и медиа как художник-постановщик и режиссер: за его плечами множество международных кинопроектов с участием таких звезд, как Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Валерий Золотухин, Юра Борисов, Нина Русланова, Чарльз Дэнс и многих других. Параллельно строя успешную карьеру в кино, он развивался как живописец и участвовал в многочисленных выставках на значимых российских и зарубежных площадках, среди которых Флорентийская Биеннале (Флоренция), Лувр (Париж), Государственный Кремлевский дворец (Москва), Новая Третьяковская галерея (Москва), Консульства Российской Федерации в Каире и Александрии (Египет) и многие другие.