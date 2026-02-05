Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставку Артура Мирзояна «Истоки» представили на ВДНХ

Выставку Артура Мирзояна «Истоки» представили на ВДНХ

By T1
190
артур мирзоян
Фото: пресс-служба ВДНХ

Посетители павильона № 68 «Выставочно-торговый центр Республики Армения» могут увидеть работы художника с мировым именем Артура Мирзояна. В экспозиции представлены самые крупные работы автора.

Выставка «Истоки» посвящена образам древних цивилизаций из серии «Пробуждая Титанов» и дополнена картинами из мифологического цикла художника. Здесь можно увидеть изображения древнеперсидских и буддистских божеств, героев античных мифов, персонажей восточнославянской мифологии и символы армянской культуры. Полотно «Подготовка Икара» демонстрируется широкой публике впервые, а часть представленных на ВДНХ работ любезно предоставлена частными коллекционерами.

Автор представленных на Главной выставке страны картин — Артур Мирзоян, художник, соединяющий в своем творчестве академические методы с острой выразительностью ключевого стоп-кадра. Долгое время Артур работал в сфере кино и медиа как художник-постановщик и режиссер: за его плечами множество международных кинопроектов с участием таких звезд, как Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Валерий Золотухин, Юра Борисов, Нина Русланова, Чарльз Дэнс и многих других. Параллельно строя успешную карьеру в кино, он развивался как живописец и участвовал в многочисленных выставках на значимых российских и зарубежных площадках, среди которых Флорентийская Биеннале (Флоренция), Лувр (Париж), Государственный Кремлевский дворец (Москва), Новая Третьяковская галерея (Москва), Консульства Российской Федерации в Каире и Александрии (Египет) и многие другие.

Предыдущая статья
Фотовыставку «Моя планета. Природа. Люди. Путешествия» представили на ВДНХ
Следующая статья
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru