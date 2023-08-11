Фронтмен рок-группы БЕZ Б ищет жену с помощью нового релиза

11 августа рок-группа БЕZ Б выпустила новый сингл «Почему я не женат«. В композиции описаны будни всех DIY-музыкантов, которые начинают свой день с рассылки трека по плейлистам, а засыпают с телефонной трубке в руке, пытаясь договориться о выступлении на фестивале.

«Почему я не женат» - это не просто песня, это последний шанс для фронтмена группы Сергея Василевского найти свою любовь. Артист искренне раскрывает тему, которая затрагивает многих: почему, несмотря на постоянное нахождение рок-музыканта в центре внимания женского пола, ему так сложно найти свою половинку.

БЕZ Б - группа, пропагандирующая рок и поп-панк, основанная в Гатчине. Это четыре рок-героя из Ленинградской области, которые верят в мечту и играют улетные рок-боевики. За время своего существования БЕZ Б успели записать два полноценных альбома и множество максисинглов, снять сатирические клипы о жизни рок-музыкантов. Хитом стал клип на песню «Октябрь», снятый на заводе, где работал фронтмен группы.

В начале пути группа выиграла проект «СТС зажигает суперзвезду», а активная концертная деятельность группы пестрит выступлениями на одной сцене с такими коллективами как SUM41, Billy Talent, Simple Plane, Zebrahead, Vanila Sky), NOIZE MC, Jane Air, Кирпичи, ТАРАКАНЫ!, Animal ДжаZ и др., а крупнейшие фестивали, среди которых Улетай, Будущее, Окна открой!, Рок у флагштока, KinRock, год от года не обходятся без БЕZ Б у себя в лайнапе.

Фронтмен коллектива - Сергей Василевский - ведущий рок-программ на радиостанции Зенит, ведущий главных рок-фестивалей России, основатель лейбла «Давай inc». Также в группе играют: Александр Терлецкий (гитара, вокал), Степан Кияшкин (уникальный четырнадцатилетний барабанщик) и Владислав Жаворонков (гитара, вокал).

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