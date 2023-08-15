«Здесь хорошо»: OPUS UNIVERSUM представил цикл программ в Музее-заповеднике С. Рахманинова «Ивановка»

Три концертных дня в формате марафона, включающего музыкальный портрет эпохи, монографическую программу-летопись из сочинений С. Рахманинова и концерт-променад с обращением к историческим инструментам – так выглядел основной цикл программ седьмого сезона проекта OPUS UNIVERSUM, представленный в эти дни в Музее-заповеднике С.В Рахманинова «Ивановка» в рамках музыкального приношения к 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера.

Первый день в Ивановке. Елена Тарасова, Мирослава Фльорчак, Алексей Кудряшов. Фотограф Максим Зубков, Ивановка

Музыкальному портрету эпохи был посвящен первый день OPUS UNIVERSUM в «Ивановке». В четырех концертных программах дня прозвучали сочинения дедушки Сергея Васильевича Аркадия Рахманинова, фортепианные миниатюры учителей и наставников Сергея в Московской консерватории – В. Сафонова, П. Чайковского, А. Зилоти, С. Танеева, А. Аренского, вокальные и фортепианные сочинения старших коллег, соучеников и друзей Рахманинова – Н.А. Римского-Корсакова, А. Глазунова, А. Гедике, Н. Черепнина, Н. Метнера, А. Гольденвейзера, А. Скрябина, а также опусы его зарубежных современников – К. Дебюсси, М. Равеля, К. Сен-Санса, О. Респиги, Дж. Гершвина. Программу представили певица Мирослава Фльорчак (Польша-Россия), пианисты Алексей Кудряшов и Елена Тарасова.

Второй концертный день проекта был монографическим. Фортепианная программа-летопись продолжительностью четыре часа представила слушателям страницы наследия Рахманинова от самого раннего дошедшего до нас сочинения Сергея Васильевича до его последних опусов. Программу-летопись воплотили в жизнь Алексей Кудряшов и Елена Тарасова. В финале четырехчасовой программы к ним присоединилась Мирослава Фльорчак; в этом же послесловии к программе Алексей и Елена выступили в фортепианном дуэте. По завершении концертной программы второго дня артисты проекта, сотрудники музея и слушатели программы прошли Путь памяти от Усадебного дома до места упокоения создателя Музея-заповедника «Ивановка», учителя, историка музыки, подвижника и просветителя Александра Ивановича Ермакова (1951-2022).

Третий день OPUS UNIVERSUM в Музее-заповеднике был посвящен диалогу вне времени и прошел в жанре концерта-променада с обращением к историческим инструментам. Сочинения С. Рахманинова звучали на инструменте, который помнит прикосновения его рук; говорили в этот день и инструменты Александра Зилоти, Юрия Рахманинова, Надежды Забелы-Врубель. Научный сотрудник Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» Юлия Пальцева, рассказывая об инструментах усадьбы, воссоздавала объемные картины истории, включающие повествования о семье, друзьях и коллегах Рахманинова, истории усадьбы, благотворителях музея. Сочинения С. Рахманинова звучали в исполнении Елены Тарасовой.

Основной цикл программ проекта OPUS UNIVERSUM завершен. Впереди – специальные программы проекта в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» (Красногорск) и Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск). Завершение Летних ассамблей седьмого сезона проекта состоится 3 сентября в Екатерининском зале Государственного музея-заповедника «Царицыно» (Москва).

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