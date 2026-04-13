Фёдор Бондарчук и звёзды «Молодёжки» на благотворительном показе сериала

Ко Дню мецената и благотворителя в кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк» прошёл благотворительный показ нового сезона сериала «Молодёжка. Новая смена».

Новый сезон представили генеральные продюсеры Арт Пикчерс Вижн Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, режиссёр Сергей Арланов и актёры сериала: Олеся Судзиловская, Алёна Бабенко, Влад Канопка, Иван Мулин, Александр Соколовский, Анна Михайловская, Диана Милютина, Анатолий Кот, Евгения Дмитриева, Андрей Нестеренко, Илья Лейбин, Максим Пушненков, Артур Каспранов, Ангелина Поплавская, Мария Пирогова, Егор Кирячок, Маргарита Дьяченкова, Алина Большакова, Дарья Фекленко, Александра Булычёва, Асель Турдубаева и другие.

«»Молодёжка» — главный хоккейный проект в нашей стране, который много лет любят как зрители и поклонники хоккея, так и профессиональные спортсмены. И я особенно рад, что в этом сезоне к нам вернулся режиссёр Сергей Арланов, с которым мы начинали снимать ещё в 2013 году. Я благодарен ему и всей команде за тот невероятный путь, который мы прошли», — говорит продюсер Фёдор Бондарчук.

«Когда-то мы разбили тарелку первого сезона и вот спустя четырнадцать лет запускаем новый сезон на СТС. Я благодарен всей съёмочной группе, конечно же, Сергею Арланову, который снова в режиссёрском кресле, актёрам, сыгравшим новых персонажей, и тем, кто когда-то начинал с нами. Поверьте, нас ждёт незабываемая история и много сюрпризов», — комментирует продюсер Дмитрий Табарчук.

«Очень надеюсь, что любовь и добро, которые мы всей командой вложили в новый сезон, почувствуют и наши зрители. Хочется положить начало действительно тёплой погоде и зарядить всех весенней энергией», — поделился режиссёр Сергей Арланов.

«Не представляете, как круто вернуться в эту вселенную «Молодёжки», которая появилась много лет назад. Испытал ностальгическое чувство, которое бывает на встрече одноклассников или с друзьями, ощущение, будто оказался в 2010-х», — рассказывал актёр Александр Соколовский.

После просмотра новой серии своими впечатлениями поделился и первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» и основатель детско-юношеской школы «Академия Динамо «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг. «Хорошо, что есть сериал, который раскрывает целый мир хоккея и способствует популяризации и развитию нашего спорта. Хоккейная команда — это большой механизм, работа которого зависит от множества факторов. И «Молодёжка» показывает все эти нюансы: взаимодействие главного тренера с командой, личную жизнь героев, общение с инвесторами, поддержку родителей, качество льда и многое другое», — считает Роман Ротенберг.

В этот вечер самый дорогой кинобилет в России стоимостью 250 тысяч рублей купил генеральный директор «Кит-системс» Юрий Петров в пользу Фонда семьи Бондарчук, который занимается поддержкой ранней помощи и реабилитации для детей со множественными нарушениями развития.

«Для НМГ очень важно, чтобы контент влиял на позитивные социальные преобразования и вдохновлял зрителей на добрые поступки. Такие телепроекты, как «Молодёжка» и «Суперниндзя», как раз заряжают молодых людей идеей здорового образа жизни, учат преодолевать препятствия и нести ответственность. И мы рады, что сегодняшняя премьера стала не просто светским, но и благотворительным мероприятием, позволившим исполнить мечты юных поклонников хоккея и ребят с ограниченными возможностями, загадавшим желания во время акции «Ёлка желаний», а также собрать средства на проекты Фонда семьи Бондарчук», — считает руководитель направления КСО НМГ Мария Залунина.

Гостями вечера также стали игроки детской следж-хоккейной команды «Крылья Советов» и команды «Академия Динамо «Красная Машина Юниор», участник шоу СТС «Суперниндзя. Дети» из Благовещенска — 13-летний хоккеист Сергей Подосинников, который мечтает повторить славу Александра Овечкина.