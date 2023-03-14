Певица Валерия жалуется на последствия вируса

Юбилейный концерт певицы Валерии, запланированный на апрель, оказался под угрозой срыва! Недавно артистка перенесла странную болезнь. Звезда охрипла и не могла говорить, не то, что петь. И до сих пор не знает точного диагноза!

«Я не знаю, что это было, нам до сих не сказали, что это такое. Мы сдаём кровь, - кровь идеальна. Как говорят, какой-то был вирус. Я думаю, что какой-то странный был, очень долгий. Многие болеют именно подолгу», - волнуется за здоровье певица.

Артистка говорит, что до конца она так и не восстановилась. Певица сильно рискует. Ведь они с Иосифом Пригожиным решили не экономить на будущем шоу: звук, свет, спецэффекты, декорации. Во всё это вложены огромные деньги.

«Это безумно интересно, очень волнительно, потому что все равно до конца, до последнего момента не знаешь, каким получится это шоу, пока оно не встретилось со зрителем», - уверяет артистка.

Полгода назад Валерия уже теряла голос. Прошлым летом из-за перенесенного коронавируса ей пришлось отменять запланированный гастрольный тур.

«Я не могу совершенно петь, у меня заложено всё в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается», - говорила тогда Валерия.

Вот и на этот раз звезда тяжело переносила недуг. Но решила не делать перерыв в работе. Перед выступлением Валерии пришлось колоть адреналин в голосовые связки.

«Люди вкладывают деньги, а любая отмена неизбежно влечет за собой чьи-то финансовые потери. Что могла отменяла, что не могла - конечно отработала. Не всегда в нашей профессии возможно отменить все, поэтому нашпигованная лекарствами ходила и выступала, пела и с температурой», - делится Валерия.

«Когда ты понимаешь, что по какой-то причине у тебя исчезает голос, у тебя нет другого варианта как колоть адреналин. Это опасно. Это действие только на некоторое время, но оно дает результат», - поддержала коллегу Эвелина Бледанс.

«В данном случае болезнь не ощущается, температура не ощущается, отсутствие вот этих смыканий-несмыканий - всё это не ощущается. Отпел, ушел со сцены- и заболел», - делится своим опытом Игорь Саруханов.

Артистка подозревает, что перенесла новый штамм коронавируса – Кракен. Симптомы совпали: слабость, насморк, головная боль и сильный кашель. Вместе с ней одновременно заболела вся семья. Причем у Иосифа Пригожина ковид подтвердился.

Но больше всего Валерия переживала за мать. Галине Николаевне 84, был риск, что инфекция даст осложнения. Певица уговорила её лечь в больницу.

«Она неделю пролежала, её прокапали, пролечили и уже выписали. Ей ещё предстоит пролечить остаточные явления, долгий шлейф», - говорит Валерия.

Несколько лет назад пожилая женщина испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Она не могла ходить. Знаменитая дочь отвезла мать в Швейцарию, где Галине Николаевне провели сложнейшую операцию по замене коленных суставов.

«По-другому просто нельзя было. Когда жизнь идет вперед, мы уже немножечко начинаем меняться ролями. Уже я несу ответственность за нее, ее здоровье, за все, что у нее происходит в жизни», - делится певица.

Восстановление длилось несколько месяцев. После реабилитации Валерия заставила мать заняться спортом.

«Ей очень нравится в Дубае. Она со мной всегда ходила, я выставляла режимы всякие. Пока я тренируюсь, она свои полчаса занималась, потом уходила, я продолжала тренировку. Мне очень нравилось, что она всегда составляла мне компанию в отличие от некоторых», - намекнула на супруга Валерия.

Артистка надеется, в скором времени они с Галиной Николаевной преодолеют последствия загадочной болезни и вернутся к полноценным тренировкам. Впрочем, для Валерии важнее полностью восстановить свой голос. Ведь до юбилейного концерта осталось несколько месяцев.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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