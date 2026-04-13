первоцветы на вднх

Осенью ВДНХ украсили десятки видов раннецветущих растений, включая мускари и нарциссы. Часть из них уже радует посетителей, например, в цветнике «Душа России» возле главного входа и на клумбах Центральной аллеи, по словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

«В этом году гостей главной выставки страны будут встречать более 300 видов однолетних и многолетних цветов. Традиционно первыми появляются подснежники и сциллы, а летом ВДНХ преображается благодаря розам, занимающим важное место в её ландшафтном дизайне», — уточнила Сергунина.

Раннецветущие растения постепенно распускаются у южного входа, в сквере возле «Москвариума», рядом с павильоном №68 (Республика Армения), возле северного и южного розариев, у фонтана «Мальчик с рыбой» позади павильона №64 «Оптика», а также в зеленых зонах вдоль кольцевой дороги. Дополнительно около 39 тысяч луковичных украсили Сад пяти чувств, окружающий «Ленту Мебиуса».

Особого внимания заслуживает «Большая картина полей» в ландшафтном парке «Природа культивируемая», известная также как «поля Кандинского» благодаря своему живописному оформлению.

Последними из раннецветущих на ВДНХ появляются махровые тюльпаны в парке «Останкино», демонстрирующие всё многообразие оттенков: от белых и розовых до ярко-жёлтых и темно-фиолетовых.

К концу весны – началу лета расцветут более 36 тысяч кустов роз. Эти растения являются визитной карточкой выставки с момента её открытия в 1939 году, привлекая посетителей со всей страны.

Несмотря на особенности московского климата, на территории комплекса представлены розы различных групп: чайно-гибридные, почвопокровные, парковые и флорибунда. В этом году планируется дополнительная посадка кустов сорта «Сатчмо» – особой гордости ВДНХ, украшавшей выставку полвека назад.

Основные зоны с розами расположены перед аркой главного входа, возле павильонов №84 «Дом культуры» и №510 «Главвино», в северном и южном розариях, а также рядом с фонтанами «Золотой колос», «Дружба народов» и «Каменный цветок».