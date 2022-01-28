РНО представит в «Зарядье» шедевры Брамса

Монографическая программа, которую составили два фортепианных концерта Иоганнеса Брамса, прозвучит 29 января 2022 года для слушателей Московского концертного зала «Зарядье».

В этот вечер за роялем будет Константин Лифшиц – блистательный представитель русской фортепианной школы, обладатель почетных наград, в том числе премии Echo Klassik и номинации на премию «Грэмми», почетный член лондонской Королевской академии музыки, профессор Высшей школы музыки Люцернского университета прикладных наук и искусств. «Сказать, что Лифшиц играет очень легко, значит ничего не сказать. Он наполнил свое исполнение такой поэзией, что вопрос о том, насколько техничной была его игра, даже не пришел в голову», – писал об игре пианиста обозреватель The New York Times.

Место за дирижерским пультом Российского национального оркестра в этот вечер займет Дмитрий Лисс, художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра.

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