Музей Транспорта Москвы представил уличную выставку плакатов «Вокруг Хлебозавода», которая посвящена транспортным объектам, окружающим общественное пространство. Работы можно посмотреть на основной аллее «Хлебозавода» до конца сентября.

«Одна из тем, которая нас интересует — это как транспорт формирует городскую среду. Через Бутырский район, где расположен «Хлебозавод», всегда проходили важнейшие транспортные артерии севера Москвы. А со временем транспорт стал играть настолько важную роль в жизни района, что на флаге муниципального округа «Бутырский» образца 2004 года даже появилась полоса дорожной разметки. Чтобы исследовать эту связь, Музей Транспорта Москвы подготовил выставку в виде серии плакатов, на которых описаны транспортные объекты прилегающих к «Хлебозаводу» районов», — рассказывает директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Независимый художник и иллюстратор Олег Бородин изобразил на иллюстрациях станции метро «Дмитровская», «Тимирязевская», «Савёловская», Московский троллейбусный завод, станцию монорельса «Тимирязевская», трамвайную остановку «Красностуденческий проезд», Савёловский вокзал и Савёловскую эстакаду. Для создания плакатов он использовал архивные фотографии. В основе работ — желание проследить связь между транспортом и городским пространством.

«Самым интересным объектом с плакатов для меня стала отреставрированная остановка Красностуденческого проезда. Она всегда для меня была какой-то странной, неказистой, забитой будочкой или палаткой в неожиданном для нее месте, под которой явно скрывалось что-то более интересное. И теперь это можно увидеть! Мне бы хотелось, чтобы люди рассматривали такие детали на плакатах из нашего проекта. За общим потоком и масштабом города, транспорта сложно уследить из чего он состоит – а здесь можно попробовать уловить все эти любопытные формы и взаимоотношения уже, казалось бы, привычных взгляду вещей», — делится автор иллюстраций проекта, коллажист Олег Бородин.

Автор плакатов – Олег Бородин, независимый художник-коллажист и иллюстратор из Москвы. Начал работать с коллажем в 2011 году и с тех пор стал создавать иллюстрации в своей авторской стилистике, независимые художественные работы, интерьерные принты, сотрудничать с дизайнерами интерьеров и арт-магазинами. Посвящает много времени работе с темой архитектуры и города.

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