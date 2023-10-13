В Москве завершился национальный отборочный тур первого ежегодного Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» — Junior song contest «Our generation» (OGSC). В этот день талантливые дети и подростки из разных российских городов собрались в концертном зале Академии Игоря Крутого, чтобы побороться за право представить нашу страну в финале международного конкурса. По решению профессионального жюри Россию в финале конкурса «Наше поколение-2023» будет представлять 12-летний Идар Коцев из Нальчика с авторской песней «Вы со мной». Идар занимается вокалом с раннего детства, кроме того, он принимает активное участие в общественной жизни своей школы и является участником Движения Первых.

Идар Коцев, победитель национального отборочного тура конкурса «Наше поколение-2023»:

— Я до сих пор не могу поверить, что буду представлять Россию на таком масштабном конкурсе. Безумно рад, просто непередаваемые эмоции! Песню «Вы со мной» написал профессионал своего дела Игорь Смирнов, я тоже принимал активное участие в ее создании: мы вместе меняли ритм, музыку, чтобы песня была «моей», делали так, чтобы, когда я спел ее, люди «ахнули». Это песня про людей, которые меня всю жизнь окружают, без которых я бы не занимался музыкой, в том числе это мои родители и педагоги. Своей песней я выражаю также «спасибо» и им. Жду не дождусь, что будет дальше на конкурсе. Знаю, будет нелегко и даже сложно, но уверен, что будет и очень интересно. Надеюсь, что не подведу нашу страну и смогу достойно ее представить.

Этери Бериашвили, певица, член профессионального жюри национального отборочного тура:

— Я считаю, что мы справедливо выбрали очень достойного исполнителя авторской песни, тем более что он является соавтором песни вместе с Игорем Смирновым. И, мне кажется, в данном случае получилось идеальное сочетание. Возможно, это не самая современная композиция и нет какого-то новшества в ней, но у нас есть добротная классная песня, в которой есть, где развернуться и есть очень стабильный исполнитель. Идар Коцев это человек с бешеной работоспособностью, у которого есть Божий Дар — фантастический голос. Были на отборе, например, хорошие песни, но слабые исполнители, иногда песня просто сжирала исполнителя. Но в случае с Идаром сошлись все звезды. Я бесконечно рада, что у нас появился конкурс «Наше поколение». Давно пора! Россия настолько огромная страна, что уже можно даже собрать свой конкурс из представителей разных этносов, проживающих на территории Российской Федерации. Сколько можно перепивать эти мировые хиты?! Когда меня где-то на каких-то концертах просят спеть их, я так злюсь! Ведь есть потрясающие авторские песни великолепная авторов, неужели нельзя их послушать?

Lina Lee, певица, автор песен, член профессионального жюри национального отборочного тура:

— Я считаю инициативу организовать данный конкурс замечательной и очень полезной для наших детей. Благодаря подобным проектам я сама когда-то начала свой творческий путь. Будучи семнадцатилетней, не имея никакого сценического опыта, я впервые пошла на вокал и искала все возможные конкурсы для участия для того, чтобы получить взгляд со стороны от профессионалов, чтобы поддержать в руках микрофон. Это безумно важно. Это огромный опыт. Всем участникам желаю верить в себя, не бояться быть собой и не бояться быть разными.

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