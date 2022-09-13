Музей-усадьба Л. Н. Толстого и Samsung Electronics подвели итоги второй Школы литературной критики

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив подвели итоги второй школы литературной критики имени Валентина Курбатова. Школа прошла с 21 по 26 августа в усадьбе Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.

В школе принимали участие 23 молодых писателя и литературных критика из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Екатеринбурга, Ноябрьска, Краснодара, Красноярска, Минска и других городов. Они были отобраны на конкурсной основе из более чем 100 претендентов. Рабочая группа рассматривала критические эссе на главы «К тем Господам критикам, которые захотят принять ее на свой счет» и «К читателям», не вошедшие в каноническую редакцию повести «Детство» Л. Н. Толстого.

В рамках второй Школы литературной критики состоялись мастер-классы, семинары и лекции, а также практические занятия участников с наставниками. В частности, первый заместитель главного редактора журнала «Юность», продюсер издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева провела два мастер-класса: «Современный издательский процесс: от рукописи до продвижения» и «Феномен толстого литературного журнала и толстожурнальная критика». Литературный критик Константин Мильчин выступил перед участниками с лекциями: «Болевые точки русской литературы в 2022 году» и «Книжная рецензия для чайников». Книжный блогер Евгения Власенко обсудила с молодыми критиками тему «Короткая критика: особенности литературно-критического высказывания в блогах и Telegram-каналах». Также в рамках курса состоялись лекция профессора РГГУ, директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрия Бака «Литературные мечтания о критике. Полдень, 2022 год» и выступления литературного обозревателя Натальи Ломыкиной на темы «“Разъятие гармонии”: от краткого обзора к развернутой рецензии» и «Писатель и критик: друг, противник, прототип».

В ходе практических занятий с наставниками участники курса рецензировали книги, вошедшие в короткий список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна». А также написали рецензии на произведения из короткого списка премии «Ясная Поляна». По окончании курса молодые критики получили сертификаты об участии в Школе, а их лучшие работы будут опубликованы в толстых литературных журналах – партнерах проекта.

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