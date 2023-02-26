Галерея Беляево приглашает на выставку «Яблоко Ньютона»

16 февраля 2023 года в Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась интерактивная выставка «Яблоко Ньютона».

На выставке представлена единственная в России коллекция арт-объектов, выполненных в виде научных экспонатов, рассказывающих о законах мироздания. 80 интерактивных экспонатов, связанных с именами величайших ученых, позволяют опытным путём вызвать торнадо, разобраться в причинах цунами или разбудить вулкан.

Посетители выставки в лёгкой игровой форме изучат сложные природные и физические явления, получат возможность самостоятельно проводить опыты и эксперименты в области звука и света, познакомятся с законами механики, откроют завесу тайны стихий воды и воздуха.

Уникальные авторские арт-объекты, представленные в экспозиции, не оставят никого равнодушным и не позволят бродить по экспозиции, скучая. Выставка «Яблоко Ньютона» – это большая экспериментальная площадка, где наглядно представлено действие природных явлений и физических законов.

Все экспонаты для выставки изготовлены на основе оригинальных чертежей учёных-экспериментаторов – от Архимеда до Циолковского и Шухова. На выставке можно познакомиться не только с изобретениями, но и с интересными фактами из жизни их авторов.

Экспонаты посвящены как отечественным, так и иностранным изобретателям. Например, Владимиру Шухову, которого инженеры и архитекторы называют русским Леонардо. Он показал себя в самых различных сферах деятельности: помимо архитектурных конструкций, создал паровые котлы, нефтеперегонные установки, водонапорные башни, доменные печи, железнодорожные мосты, воздушно-канатные дороги, маяки, дебаркадеры и мины и ещё многое другое.

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