САМАРА: Галерея Люмьер представила творчество Александра Родченко в Музее Модерна

В рамках региональной программы Галереи Люмьер и Фонда Still Art, выставка в Музее Модерна позволит рассмотреть творчество Александра Родченко через 4 основополагающие темы: Метод, Город, Люди и Репортаж. Зрители попадут почти в лабораторию по изучению творческого языка великого авангардиста, смогут попробовать посмотреть «глазами Родченко», изучить, из чего состоит авангардная фотография и как строится кадр.

Александр Родченко – один из основоположников конструктивизма, родоначальник рекламы и дизайна в СССР. Его творческий метод заключается в перенесении идей авангарда в фотографию, поэтому Родченко невозможно назвать только фотографом – он художник, который воспринимает мир и жизнь вокруг через объектив фотокамеры.

В экспозицию вошли 58 работ, начиная с первых фотографических экспериментов 1920-х до 1930-х гг. На выставке представлены фотографии семьи, портреты друзей и современников – художников, поэтов, писателей, сотрудников журнала «ЛЕФ» и тд. Гости выставки увидят архитектурные съемки и документацию эпохи с помощью фоторепортажей Родченко. В экспозиции показаны легендарные портреты Владимира Маяковского, Лилии и Осипа Брик, известный портрет матери Родченко и множество других экспериментальных фоторабот.

Цель регионального проекта Галереи Люмьер и Фонда Still Art — популяризировать фотографию в городах и регионах России. Проект познакомит широкую аудиторию с работами классиков советской фотографии Александра Родченко, Владимира Лагранжа, Наума Грановского, и Андрея Князева. С 2021 года Галерея и Фонд представляют фотовыставки в Санкт-Петербурге, в Сибири, на Урале и в Приволжье.

Александр Родченко. Пионер – трубач. 1930 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Портрет матери. 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Пожарная лестница. 1925. © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский. 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Сосны, Пушкино. 1927 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Балконы. 1925 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Девушка-курьер. 1928 © Предоставлено Фондом Стилл Арт





Александр Родченко. Лестница. 1929 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Девушка с "Лейкой”. 1934 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Спортивный клуб “Динамо”. 1935 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Критик Осип Брик. 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский. 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Лиля Брик. 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

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