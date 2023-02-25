В музее-заповеднике «Царицыно» представлена керамика со всей России

Москва, Санкт-Петербург, Самара, Псков, Новосибирск, Шатура, Хотьково – города, где живут и творят замечательные художники-керамисты, их работы по праву можно отнести к произведениям искусства.

«Поверхности» – так называется выставка – бывают самыми разными по форме, составу, цветам и их сочетаниям. Керамисты творят и экспериментируют, беря у природы, жизни, истории темы, мотивы. Поверхность может украсить, может скрыть, выделить и оттенить. Поверхность может быть видима, а может быть и скрыта.

В Казаковском зале мы видим и геометрический узор – пересекающиеся линии, объемные, расположенные на плоской поверхности, то расходящиеся по ней лучами. Мы видим обращение к творчеству Пикассо, традициям росписи тарелок, природным буйствам красок осеннего леса, зимним узорам, стуже, летним впечатлениям у моря.

В творчестве художников мы найдем и натюрморт, и пейзаж, и мифологических существ, и разнообразный орнамент, который может быть вписан в любую поверхность и даже представлять часть коллажа.

Выставка работет до 16 апреля 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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