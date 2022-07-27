Галерея «МУХА» открывает дебютную выставку молодого художника-монументалиста Ивана ACTPО́

7 августа галерея и шоурум искусства «МУХА» открывает дебютную выставку молодого художника-монументалиста Ивана ACTPО́, в рамках экспозиции которой автор размышляет над этапами художественного процесса, заостряя свое внимание на одном

из них — открытии формы.

«Открытие формы» есть конечная ступень работы автора над произведением. Момент, когда становится наконец ясно – насколько учтены опыты предыдущих отливок и всей предварительной подготовки. Сам процесс открытия для скульптора является сокровенным моментом. Автор очень ярко передает свои впечатления об этом этапе неизвестности. В нем есть и азарт, и тревожность, и вера в чудо, и уверенность в проведенной работе, и готовность начинать всё заново.

ACTPО́ считает, что можно применять понятие «открытие формы» не только в его прямом значении, но и рассмотреть данный процесс метафорически — вывести процесс за рамки ремесла и попробовать спроецировать на человека, на его жизнь. Как в форму он погружен в ту или иную среду обитания, в тот или иной контекст, информационный, политический, культурный.

Работы, представленные в рамках выставки, углубляют эту метафору. Путешествующие из холста в холст геометрические персонажи, отображают в своих трансформациях становление художественного метода автора. В тоже время блуждающая по работам общность цвета усиливает цельность высказывания, формируя у посетителя выставки понимание, что это единый проект, завершающий определенный этап жизни автора.

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