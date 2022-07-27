Новинки издательства #ЭксмоДетство

Магнус Мист «Злая книга 2»

Поклонники “Маленькой злой книги” проглотили пять её выпусков и подросли. Новая серия Магнуса Миста тоже отбросила эпитет “маленькая” и выросла в просто “Злую книгу”.

«Злая книга 2», в отличии от своих предшественников, не обращается к читателю напрямую. Теперь у неё есть посредники, два существа, называющих себя феями — Бети и Фрик. Они утверждают, что ими руководит магистр Магнус Мист, и с этим трудно не согласиться.

Как и в предыдущих выпусках, читателя сразу же предупреждают об опасности чтения этой книги, но постоянно провоцируют читать дальше и хвалят за смелость. Бети и Фрик просят читателя помочь найти древний магический артефакт, “элементус”, который создали древние хранители магии. Сделать это сможет тот, кто разгадает шесть посланий-загадок. Тайная организация злых волшебников под названием “Тени” очень хочет завладеть элементусом, но магистр Магнус Мист намерен их опередить. Он уже отправился в Стоунхендж на поиски первого послания. Удостоверившись, что читатель дошёл до нужной страницы и не сбежал, Бети и Фрик убеждают его в том, что он — избранный и отныне принят в команду. Ну как тут подростку отложить книгу?

Впереди — захватывающие путешествия, пугающие истории, интерактивные задания и тайные знания.

Катя Брандис «Секреты «Голубого рифа»

Ученики школы «Голубой риф» не привыкли скучать. На этот раз ребята решили снять собственный фильм, и главная роль досталась мальчику-акуле Тьяго! Друзьям предстоит написать сценарий и освоить актёрские навыки. Будет весело! Но в это время некоторые их одноклассники начинают вести себя очень подозрительно. Они как будто что-то скрывают. Тьяго это очень беспокоит: может, враги их школы во главе с Лидией Леннокс снова что-то замышляют и на этот раз привлекли учеников? Тьяго придётся стать не только актёром, но и детективом!

Дэн Поблоки «Призраки «Грейлок-Холла»»

Нил и Бри, брат и сестра, приезжают к своим тетушкам на лето в маленький городок. Ребята узнают о заброшенной лечебнице — «Грейлок-Холл» и решают сходить туда за компанию с новыми друзьями. Ведь ходят слухи, что в «Грейлоке» обитает призрак медсестры, якобы причастной к гибели подростков-пациентов. Впрочем, всё это случилось много лет назад, и Нилу и Бри ничего не угрожает… До тех пор, пока они на самом деле не встречают призрака, женщину в белом! Теперь она преследует их, брату и сестре начинают сниться кошмары, а вокруг творится много странного. Призрак явно хочет что-то им сказать, но как обычные подростки могут помочь? Нил и Бри решают выяснить, что именно произошло в лечебнице так много лет назад. Но они и подумать не могли, что заброшенная лечебница хранит клюк к разгадке давнего преступления, и не только «Грейлок» надёжно охраняет секреты.

Кёрсти Эпплбаум «Удивительная Ия»

Ия – идеальный друг. Она не врёт, не обижает, не завидует. Лучший выбор, который можно сделать, – так утверждали её создатели. Но они не учли одного… что могут ошибаться! Произошёл сбой, и теперь Ия ощущает странное волнение внутри. Ей нравится смотреть на радугу, рисовать и проводить время с Сарой, девочкой, в доме которой она живёт. Это – эмоции! Но Ия не должна их испытывать, ведь она не такая, как всё. Ие нужно сохранить свой секрет, иначе ей грозит большая опасность…

Серия Disney. Злодеи Дисней. Нерассказанные истории

Эстель Лор «Город злодеев. Испорченная магия»

Мэри Элизабет Харт учится в старших классах, а по вечерам проходит стажировку в полицейском управлении Королевского города. Когда-то в городе существовала магия, но двенадцать лет назад она исчезла… И теперь на теле города остался Шрам – район, в котором живут Наследники тех, кто некогда владел чарами – фей и волшебников. Мэри Элизабет сама из Наследников, и она надеется, что однажды поможет Шраму возродиться и сумеет защитить его от Элит, деньги которых теперь правят миром без магии. Когда её одноклассница Малли Сент пропадает, стажёру Мэри и молодому детективу Белле Лойоле поручают расследование. Но никто и не догадывается, куда оно заведёт девушек, и какие страшные тайны «Страны Чудес», Шрама и Чуда они откроют…

Эстель Лор «Город злодеев. Королева зеркал»

Весь мир Мэри Элизабет рассыпался как карточный домик – её уволили со стажировки, исключили из школы, а почти все самые близкие ей люди пропали. И не просто пропали – весь Королевский город объявил за ними охоту, считая их злодеями и монстрами. И только она одна знает, что это неправда, и хочет найти их и спасти. Вот только эксперимент, превративший Урсулу, Джеймса и Малли Сент в кого-то иного, был проведён и над ней. И теперь Мэри не уверена даже в том, кто она. Потому что в отражении зеркал она теперь видит кого-то совсем другого, кого-то могущественного и пугающего…

Анне Шеллер «Такое разное настроение Фьелле»

Фьелле и Эмиль так не похожи! Могут ли они дружить? Однозначно да! Правда, Фьелле очень эмоциональный. Он чувствует то же, что и люди рядом с ним. Но во много-много раз сильнее! А ещё Фьелле обожает свежие булочки с корицей, играть в прятки в лесу и… уроки математики! Но вот беда: новый директор школы терпеть не может Фьелле! Господин Унтерберг считает, что Фьелле опасен и ему не место в городке. Все жители верят директору, и Эмиль понимает: без его помощи другу не справиться!

Серена Валентино «Капитан Крюк. История потерянного мальчишки»

Все, кому известна история Питера Пена, знают и Капитана Крюка – бестолкового и жестокого пирата, извечного врага Потерянных Мальчишек Нетландии. Однако почему никто никогда не задавался вопросом, как Капитан Крюк попал в эту волшебную страну? Почему вместо руки у него крюк, и что за история произошла с часами и крокодилом? А главное, почему капитан Крюк так сильно ненавидит Питера Пена? Так сильно, что готов его убить…

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