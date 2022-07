Выставка Рами Меира «Возвращение 40 лет спустя» открывается в Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ

«В родном Азербайджане я начал изучать искусство и создал свои первые художественные работы. Свет именно бакинского солнца вспоминаю, когда пишу картины. Традиции и орнаменты этой культуры меня вдохновляют, когда принимаюсь за резьбу по дереву или создание чеканки», – говорит Рами Меир.

Выставка «Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя» откроется 5 августа 2022 года в Павильоне «Азербайджан» (No 14) на ВДНХ. Проект посвящен творчеству бакинца, израильского художника горско-еврейского происхождения Рами Меира (Рахамима Мигирова). На выставке будут представлены чеканные панно, живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Меира в содружестве Rami Meir Art и ОАО «Азерхалча», скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, световые инсталляции, старинные ювелирные украшения и оружие из личной коллекции предметов горско-еврейского декоративно-прикладного искусства Рами Меира. Фильм и буклет, подготовленные специально к открытию выставки, расскажут зрителям о многогранном творчестве художника, о его тесной связи с Азербайджаном, поведают почти детективную историю, связанную с выставкой Рами, которая должна была состояться в том же Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ 40 лет назад.

«Иногда слабость и бессовестность людей выражаются в воровстве, присвоении чужого. Сильные характером люди, потеряв что-то из-за этой человеческой слабости, становятся сильнее. Как бы безумно ни звучало – я благодарен укравшему мои работы, он научил меня ценить дела своих рук и бережно относиться к людям, творить, чтобы больше их радовать», — говорит Рами Меир сегодня, вспоминая историю 40-летней давности.

В 1982 году молодой художник начал подготовку к выставке, которая должна была состояться годом позднее в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ. Все работы – около 20 панно в технике ювелирной чеканки по меди, над которыми кропотливо работал автор, – были украдены во время их транспортировки. Вора так и не нашли. Прекрасные произведения, вероятно, и по сей день украшают чьи-то интерьеры. Волею случая сохранились лишь две работы, которые не были отправлены на выставку, их двадцатилетний художник подарил своей невесте. Сейчас, 40 лет спустя, Рами Меир возвращается в тот же Павильон «Азербайджан» с новой выставкой. Зрители увидят чеканные панно «Превосходство розы» и «Бой гладиаторов» – единственные произведения, свидетельствующие о творческих поисках и успехах тогда еще молодого художника.

То событие изменило творческую судьбу Рами Меира, став отправной точкой для поисков и экспериментов, результат которых могут сегодня наблюдать зрители.

Выставка «Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя» – событие знаковое еще и потому, что в 2022 году художник Рами Меир отмечает свой 60-летний юбилей.

Проект реализуется в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева и Павильоном «Азербайджан» на ВДНХ. Рами Меир родился в Баку. Он, коренной бакинец, бережно сохраняет в своей душе любовь к этому городу, к знакомой и любимой с детства культуре Азербайджана. В то же время Рами Меир – представитель горских евреев, председатель Союза художников горских евреев России, истинный носитель духовных ценностей своего народа. Возможно, в этом соединении культур, в которые с первых дней жизни был погружен художник, кроется секрет духовной наполненности его искусства и многообразия интересов.

Внимание зрителей привлекут не только работы Рами Меира, но и ковры, вытканные азербайджанскими мастерицами ОАО «Азерхалча» по живописным сюжетам Рами Меира. Недавно начавшийся проект, реализованный при всесторонней поддержке советника Фонда Гейдара Алиева по вопросам культуры, председателя правления ОАО «Азерхалча» Эмина Маммадова, уже получил международную известность и интерес со стороны Азербайджана, Израиля и США. Эксклюзивность коврам придают сочетание современных технологий, дизайна и многовековых традиций ремесла, а также ценимое во все времена использование натуральных материалов.

«Резьба по дереву, посвященная библейской тематике, – еще один вид искусства, в котором ярко проявляется талант Рами Меира. В этих произведениях в полной мере раскрываются и восточная орнаментальность, и учения иудейских мыслителей, и европейские аллюзии. Технически Рами Меир в своих работах стремится выйти за рамки двухмерного пространства. Он тяготеет к созданию объема и глубины на любой плоскости», – говорит куратор выставки, искусствовед, эксперт по искусству Кавказа и Закавказья Мария Филатова. «Масляная чеканка» апеллирует к его живописи, «ковровая чеканка» – к коврам, выполненным на сюжеты картин художника.

В 2020 и 2021 годах выставки Рами Меира с успехом прошли в Москве – в Государственном музее Востока, а также в Баку – в Азербайджанском национальном музее ковра. Кроме того, в галерее Florence Art Deposit Gallery (Флоренция) была представлена работа «Кавказские красавицы» из серии «Горские евреи». В 2022 году открылась совместная выставка с ОАО «Азерхалча» в Тель-Авиве, в Азербайджанском бюро по туризму, – «Carpets as art. Beyond borders, beyond time» (Ковры как искусство. Вне границ, вне времени).

Работы Рами Меира находятся в частных коллекциях в России, США и Израиле.

Выставка продлится до 30 октября 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru