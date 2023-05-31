Галерея pop/off/art представит проект ключевого художника молодого поколения Василия-Кононова Гредина «Антиформы». Экспозиция будет включать специально созданные для выставки художественные объекты, скульптуры и инсталляции, объединенные идеей потенциальности вещей, окружающих нас в повседневности. Художник концептуально пересмотрит разного рода предметы, посредством их механической пересборки, обращения к их составным частям и логике использования. Автором будут пересобраны, например, бензопила, фитнес-тренажер, автомобиль, которые обретут новые формы в пространстве галереи именно в результате художественных манипуляций.

Название выставки основано на особенности почти любой вещи переобретать форму, превращаться в новый объект, не утратив возможности трансформироваться обратно. Название вступает в диалог с минималистами 60-х гг. XX века, также использовавшими термин «антиформа», но скорее в значении «не-формы», отказа от нее. Василий Кононов-Гредин делает уверенную попытку присвоения этого термина посредством переосмысления феномена формы быть изменчивой.

Помимо «пересобранных» скульптур в экспозиции будут представлены художественные объекты с несколькими вариантами инструкций по сборке, отсылающие к формату детских игровых наборов-конструкторов. Подобный авторский ход раскроет вариативность функциональности объекта и предложит зрителю гипотетическую возможность соавторства. Произведения будут переосмыслены Василием Кононовым-Грединым в том числе в контексте истории мировой культуры: в скульптурах автор прячет отсылки к античной мифологии, истории религии и искусства. «Антиформы» станет первой персональной выставкой художника в галерее pop/off/art, продолжая ряд сильных персональных проектов, с успехом реализованных на других площадках.

Василий Кононов-Гредин (1990, Уржум) – современный художник. Окончил Вятское художественное училище, институт современного искусства «БАЗА». В своих работах обращается к большим формам, пространству тотальной инсталляции. Работает со скульптурой, видео, объектами, живописью, звуком. В своих работах исследует границы ритуала, поднимает тему времени, изменчивости и двойственности человека, дуализма духа и тела. Исследует субъектность, место индивидуального опыта, глубинную память и границы автономии в их взаимодействии с политическими, культурными, физическими и другими условиями, а также с процедурами связи, инфраструктурами знаний и системами администрирования чувственного и социального. Лауреат грантовой программы музея современного искусства «Гараж» (2019, Москва), лауреат Aesthetica artprize (2020, York). Участник 6-ой Уральской Индустриальной биеннале современного искусства (2021). Работы художника находятся в крупных частных и корпоративных коллекциях в России и за рубежом.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.