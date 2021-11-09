XXII Международный фестиваль «Новый Европейский Театр» (NET) открывается в Москве

XXII Международный театральный фестиваль «Новый Европейский Театр» (NET) пройдет в Москве с 9 ноября по 19 декабря. 9 и 10 ноября состоится открытие фестиваля — во Дворце на Яузе (временной площадке Театра на Бронной) впервые в России будет показан спектакль Сюзанны Кеннеди «Три сестры», уже побывавший на многих ведущих европейских фестивалях.

В работе Кеннеди герои Чехова помещены в ни на что не похожий мир, в котором переосмысливаются категории времени и пространства и даже сама человеческая личность. Режиссер активно использует в своих спектаклях цифровые технологии и оперирует разными культурными кодами. Актеры в ее работах лишены лиц и голосов. Они носят маски и кажутся двойниками друг друга. Но отказывая в субъектности персонажам, «звезда немецкоязычной сцены» всегда помнит о субъектности зрителей, которые, как правило, оказываются ошеломлены ее постгуманистическими видениями.

Сюзанна Кеннеди, режиссер спектакля «Три сестры»:

Сцена из спектакля «Три Сестры», фотограф Джудит Басс

– Я рада, что мой первый приезд в Москву все-таки состоялся. Показать здесь «Трех сестер» для меня — особенная честь. Этот спектакль пережил со мной за последние несколько лет все взлеты и падения, в том числе пандемию. Мне очень интересно посмотреть собственный спектакль вместе со зрителями Москвы, вместе пережить этот опыт, потому что через реакцию публики можно открыть новые грани в постановке. Возможно, завтра мы узнаем ответ на вопрос, куда же на самом деле стремятся сестры, которые заблокированы в комнате и мечтают из нее выбраться.

Как в предыдущие двадцать с лишним лет, в программе фестиваля спектакли главных трендсеттеров современного театра: Метте Ингвартсен, Сюзанны Кеннеди, Бориса Никитина, Филиппа Кена и одно из самых ярких событий последнего времени – перформанс Sun & Sea, обладатель высшей награды Венецианской биеннале 2019 года. География NET-2021 несмотря на пандемические сложности по-прежнему обширна, она охватила Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Литву, Францию и Швейцарию.

Марина Давыдова, арт-директор фестиваля NET:

– Меня часто спрашивают, должен ли современный театр быть злободневным. Я-то лично уверена, что театр и искусство в целом вообще ничего никому не должны. Они могут быть какими угодно. Поэтому при выборе спектаклей мы совершенно не руководствовались критерием злободневности, актуальности, общественной пользы, мы просто выбрали то, что показалось нам сильным в художественном смысле. Но независимо от наших намерений в этом году в афише фестиваля представлена практически вся животрепещущая повестка современного мира.

Сцена из спектакля «Farm fatalle», фотограф Мартин Аргирогло

«Farm Fatale» Филиппа Кена — спектакль, говорящий о самых острых экологических проблемах. Перформанс «Sun&Sea» проходит на пляже и затрагивает ту же самую тему. В «Трех сестрах» Сюзанны Кеннеди фантастическим образом предвосхищен мир, в котором мы сейчас оказались — мир замкнутый, закрытый, постапокалиптический и постгуманистический. Сейчас в связи с ковидом мы стали по-новому ощущать нашу телесность, чужое тело вдруг стало восприниматься как источник опасности — а спектакль Метте Ингвартсен как раз повествует о восприятии тела. Исповедальная постановка Бориса Никитина затрагивает тему эвтаназии. Мы не стремились быть актуальными, но актуальность сама вошла в нашу программу, не спросив у нас разрешения. И я понимаю, почему.

Сцена из перформанса «Sun & Sea», фотограф Мартинас Норваисас

Роман Должанский, арт-директор фестиваля NET:

– Для меня эта программа — своеобразный мостик из того времени, которое кто-то называет довоенным. Большинство спектаклей фестиваля мы задумывали привезти еще до пандемии. Они должны были быть показаны в 2020 году. Тогда фестиваль не состоялся, и спектакли перешли в программу этого года, будучи дополненными несколькими актуальными премьерами.

Программа NET’а 2021 года — напоминание о том мире искусства, который никогда не будет прежним. Вместе с тем это попытка посмотреть в будущее, наше представление о том, что и куда может развиваться.

Нам почти всегда удавалось привозить спектакли, которые имели влияние и давали людям пищу для размышления. Этот фестиваль — своего рода краткий курс истории театра в концентрированном виде: тут есть и экстремальная режиссерская интерпретация классического текста, и документальный театр, и акт современного искусства, и перформанс, и авторский театр Филиппа Кена, и пластическое размышление Метте Ингвартсен о границах дозволенного и личном пространстве.

10 ноября в клубе Mutabor состоится первый концерт проекта Horror Vacui, посвященного исследованию природы творчества. В программе концерта российские и мировые премьеры аудиовизуальных композиций, созданные на основе музыки Михаэля Байля, Александра Шуберта, Дмитрия Курляндского и Армана Гущяна. Видео-арт к программе создал немецко-ирландский художник Lillevan.

12 ноября фестиваль на один день переместится в Zoom, где сможет встретиться и с теми зрителями, для которых в сложной эпидемиологической обстановке физический поход в театр становится невозможным. «Конференция о «Конференции отсутствия»», созданная Rimini Protokoll и импресāрио — тизер спектакля, встреча в формате «театр за ужином», во время которой Штефан Кэги и Хельгард Хауг, Марина Давыдова и Роман Должанский, Фёдор Елютин и герои-эксперты спектакля расскажут о театре эпохи пандемии и методах его создания.

С 13 ноября по 19 декабря в Электротеатре Станиславский пройдет выставка-презентация проекта «Катабасис. Бесы» — совместной постановки Котбусского государственного театра и Электротеатра по мотивам «Бесов» Достоевского и серии графических работ Бориса Юхананова.

С 19 по 21 ноября на Другой сцене театра «Современник» появится искусственный пляж, где 24 перформера, лежа на песке, исполняют песни, посвященные последствиям изменения климата, проблемам общества потребления и вечной нехватке времени. В Венеции у павильона, где расположился проект Sun & Sea, выстраивались длинные ежедневные очереди, а газета The Guardian включила его в число лучших культурных событий года.

Премьера «Театра Взаимных Действий» — независимого объединения художников Шифры Каждан, Леши Лобанова, Ксении Перетрухиной и продюсера Александры Мун, создающего новаторские спектакли и выставки в междисциплинарном поле, пройдет с 25 по 28 ноября в Музее-мастерской Дмитрия Налбандяна. В выставке-спектакле «Холодная война» авторы обнаруживают черты сходства одноименного исторического периода с современностью и исследуют феномен «прошлого в настоящем».

Сцена из спектакля «Утечка»

Другая российская премьера состоится в Центре имени Мейерхольда 26 и 27 ноября. Спектакль «Утечка» режиссера Александра Вартанова по пьесе драматурга Юлии Савиковской рассказывает о будущем после взрыва.

Работы режиссера-документалиста Бориса Никитина уже знакомы российской публике. В программе фестиваля NET этого года один из самых личных его спектаклей «Эссе об умирании». Это история откровенного разговора режиссера с умирающим отцом, история об уязвимости каждого из нас. Спектакль можно увидеть в двух форматах. 1 декабря на платформе документальных фильмов Nonfiction.film пройдет прямая трансляция спектакля, который Никитин специально сыграет из номера отеля, обостряя интимность рассказа. 3 и 4 декабря Борис Никитин исполнит спектакль офлайн на Малой сцене Театра Наций.

Сцена из спектакля «Эссе об умирании», фотограф Доната Эттлин

В рамках NET-2021 впервые в России будет показан спектакль датского хореографа Метте Ингвартсен. С 2002 года она работает в Брюсселе, переворачивая в своих перформансах и живых инсталляциях привычную иерархию между телом перформера и неодушевленными объектами. «21» — очередная часть большой серии ее спектаклей, в которых Ингвартсен исследует, как влияет человеческое либидо на структуру общественных институций. Гастроли спектакля пройдут 10, 11 и 12 декабря в Центре имени Вс. Мейерхольда.

15 декабря на площадке театра Et Cetera состоится спектакль Farm Fatale Филиппа Кена. Постановки Кена часто воспроизводят на сцене замкнутые экосистемы — своеобразные виварии, где подробно и беспристрастно показаны повадки человека в экстремальных обстоятельствах. Место действия Farm Fatale – мир после катастрофы, абстрактный белый бокс, условно напоминающий ферму. Пятеро похожих на пугал персонажей переживают на этой ферме гибель всего сущего. Известный французский режиссер уже больше 15 лет проблематизирует на сцене экологический активизм, а его постапокалиптический Farm Fatale иногда называют аналогом корабля «Гринпис» в театре.

Для входа на события фестиваля понадобятся паспорт и QR-код. На фестивале соблюдается температурный и масочный режим.

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