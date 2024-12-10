РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваМилош Бикович стал специальным гостем московской премьеры сербского триллера «Изоляция»

Милош Бикович стал специальным гостем московской премьеры сербского триллера «Изоляция»

editor
By editor
49
милош бикович
Фото © РОСКИНО

В Москве и Санкт-Петербурге прошел Фестиваль сербского кино. В программу вошли триллер «Изоляция», психологическая драма «Хранители формулы», драмы «Воскресенье» и «На сегодня все». Московская публика и зрители северной столицы одинаково тепло принимали кино из Сербии: в течение трех дней все показы прошли при полном аншлаге.

В торжественных мероприятиях приняли участие директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, старший советник Посольства Республики Сербии в Российской Федерации Снежана Павлович, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, первый заместитель генерального директора Госфильмофонда России Михаил Бобров, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов и другие гости.
​​​​​​
Фильмы зрителям представила сербская делегация. На московской премьере мистического триллера «Изоляция» о картине рассказали: актер Милош Бикович, который стал специальным гостем церемонии, режиссер и сценарист Марко Бацкович, продюсер Марко Йоцич.

Драму «Хранители формулы», у которой уже более 30 наград и 25 номинаций в различных международных кинофестивалях, представили актер Радивойе Буквич и продюсер Горан Бьелогрлич. В состав делегации также вошел продюсер компании Art Vista Марко Попов.

Дмитрий Давиденко, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России отметил, что «сербское кино – уникальное, талантливое, глубокое, и хотелось бы, чтобы российские зрители имели возможность чаще соприкасаться с киноискусством Сербии». Дмитрий Давиденко также напомнил, что в рамках недавней встречи Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой с Министром культуры Сербии Николой Селаковичем на Российско-Сербском культурном форуме, в том числе, обсуждалось развитие совместного кинопроизводства, благодаря которому, безусловно, будут созданы интересные и значимые для обеих стран фильмы.​​​​​​​

Александр Алимов, директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России: «Культурная дипломатия и кинодипломатия всегда были важным направлением внешней политики нашей страны, поскольку они отражают саму суть дипломатии – ее созидательный характер. Дипломатия строит мосты, и кино является опорной конструкцией этой работы. Я рад, что сейчас мы строим этот мост с нашими сербскими братьями из страны богатейшей культуры, самобытного, ярчайшего кинематографа».

Милош Бикович, актер, продюсер: «Такие фестивали очень нужны. Важно продвигать сербский кинематограф здесь и русский в Сербии. Мне кажется, что сейчас у России есть хорошая возможность закрепить свой статус в качестве международной платформы для равноправного сосуществования представителей разных народов, в особенности в сфере культуры. Если через такие мероприятия давать странам, у которых нет больших ресурсов, высказаться, в том числе посредством кино, тогда и другие будут тянуться в Россию. И мы сможем приблизиться к тому самому мультиполярному миру, на более справедливой основе, к которому давно стремимся».

Сербская делегация также обсудила с российскими кинематографистами возможности сотрудничества: в Санкт-Петербурге гости посетили киностудию «Лендок».

Фестиваль стал ответным мероприятием на показы российского кино в Сербии, которые проходили в Белграде, Нови-Саде и Нише с 27 ноября по 1 декабря и были также организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Сербские зрители с воодушевлением принимали новые российские картины: интерес к нашему кинематографу в Сербии был всегда. Высокий статус мероприятия подчеркнуло участие в церемонии министров культуры обеих стран: Ольги Любимовой и Николы Селаковича. Фильм открытия – военная драма «Воздух» – особенно тронул жителей Белграда, отметивших в октябре этого года 80-летие освобождения сербской столицы от нацистских захватчиков. Популярностью пользовались и другие фильмы программы: «Первый Оскар», «По щучьему велению», «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг», «Свет» и «Сказки Гофмана».

В общей сложности мероприятия в Сербии и России посетили около 5 тысяч зрителей.

Предыдущая статья
Новые векторы развития креативных индустрий выработали участники окружного фестиваля-форума «РКН – Волга»
Следующая статья
На ВДНХ открылся первый в России Музей героизма

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru