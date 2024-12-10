Милош Бикович стал специальным гостем московской премьеры сербского триллера «Изоляция»

В Москве и Санкт-Петербурге прошел Фестиваль сербского кино. В программу вошли триллер «Изоляция», психологическая драма «Хранители формулы», драмы «Воскресенье» и «На сегодня все». Московская публика и зрители северной столицы одинаково тепло принимали кино из Сербии: в течение трех дней все показы прошли при полном аншлаге.

В торжественных мероприятиях приняли участие директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, старший советник Посольства Республики Сербии в Российской Федерации Снежана Павлович, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, первый заместитель генерального директора Госфильмофонда России Михаил Бобров, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов и другие гости.

​​​​​​

Фильмы зрителям представила сербская делегация. На московской премьере мистического триллера «Изоляция» о картине рассказали: актер Милош Бикович, который стал специальным гостем церемонии, режиссер и сценарист Марко Бацкович, продюсер Марко Йоцич.

Драму «Хранители формулы», у которой уже более 30 наград и 25 номинаций в различных международных кинофестивалях, представили актер Радивойе Буквич и продюсер Горан Бьелогрлич. В состав делегации также вошел продюсер компании Art Vista Марко Попов.

Дмитрий Давиденко, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России отметил, что «сербское кино – уникальное, талантливое, глубокое, и хотелось бы, чтобы российские зрители имели возможность чаще соприкасаться с киноискусством Сербии». Дмитрий Давиденко также напомнил, что в рамках недавней встречи Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой с Министром культуры Сербии Николой Селаковичем на Российско-Сербском культурном форуме, в том числе, обсуждалось развитие совместного кинопроизводства, благодаря которому, безусловно, будут созданы интересные и значимые для обеих стран фильмы.​​​​​​​

Александр Алимов, директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России: «Культурная дипломатия и кинодипломатия всегда были важным направлением внешней политики нашей страны, поскольку они отражают саму суть дипломатии – ее созидательный характер. Дипломатия строит мосты, и кино является опорной конструкцией этой работы. Я рад, что сейчас мы строим этот мост с нашими сербскими братьями из страны богатейшей культуры, самобытного, ярчайшего кинематографа».

Милош Бикович, актер, продюсер: «Такие фестивали очень нужны. Важно продвигать сербский кинематограф здесь и русский в Сербии. Мне кажется, что сейчас у России есть хорошая возможность закрепить свой статус в качестве международной платформы для равноправного сосуществования представителей разных народов, в особенности в сфере культуры. Если через такие мероприятия давать странам, у которых нет больших ресурсов, высказаться, в том числе посредством кино, тогда и другие будут тянуться в Россию. И мы сможем приблизиться к тому самому мультиполярному миру, на более справедливой основе, к которому давно стремимся».

Сербская делегация также обсудила с российскими кинематографистами возможности сотрудничества: в Санкт-Петербурге гости посетили киностудию «Лендок».

Фестиваль стал ответным мероприятием на показы российского кино в Сербии, которые проходили в Белграде, Нови-Саде и Нише с 27 ноября по 1 декабря и были также организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Сербские зрители с воодушевлением принимали новые российские картины: интерес к нашему кинематографу в Сербии был всегда. Высокий статус мероприятия подчеркнуло участие в церемонии министров культуры обеих стран: Ольги Любимовой и Николы Селаковича. Фильм открытия – военная драма «Воздух» – особенно тронул жителей Белграда, отметивших в октябре этого года 80-летие освобождения сербской столицы от нацистских захватчиков. Популярностью пользовались и другие фильмы программы: «Первый Оскар», «По щучьему велению», «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг», «Свет» и «Сказки Гофмана».

В общей сложности мероприятия в Сербии и России посетили около 5 тысяч зрителей.