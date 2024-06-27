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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Alius: VS Gallery представляют выставку Юлии Низамутдиновой о красоте неантропного мира

editor
By editor
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юлия низамутдинова - alius

Юлия Низамутдинова. Alius

27 июня первая в России галерея фиджитал-искусства VS Gallery представила персональную выставку одной из главных художниц-резидентов галереи – Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora). Главной темой экспозиции Alius (лат. – «иные») станет приручение демонов методом месмеризации – термина автора, означающего придание объектам гипнотических свойств за счет комбинации визуальных и технических приемов.

Художница обращает внимание на мир за пределами человека, раскрывая красоту неантропного мира путем ознакомления зрителя с некоторыми обитателями собственной постгуманистической метавселенной, где художник выступает медиатором между реальным и потенциальным мирами. Постгуманизм здесь не означает отсутствие человека, он выражает идею равноправия всех форм существования. Иное обладает инородностью и непостижимостью. Задача художника – создать возможность для начала диалога. Юлия превращает нематериальный эмоционально-мысленный ресурс в физические и цифровые объекты, адаптированные для человеческого восприятия. Проводя параллель с процессом алхимии, сценография выставки разделена на две части: черную и красную: начало и конец, нигредо и рубедо.

Чернота – это начало. Из темноты неизвестного и неподвластного восприятию извлекаются абстрактные пульсирующие черные формы, гипнотические и безымянные. Здесь слово черный можно понимать как буквально, так и метафорически как область неизвестного и неподвластного изучению. Здесь скульптуры и видеоряд лишь намекают на возможность узнавания и понимания формы, погружая зрителя в своеобразную медитацию. У объектов и процессов в этой зоне нет отдельных имен, лишь обозначения.

Красная часть выставки – кульминация, приручение демонического «иного». Чтобы приручить непознанное, ему нужно дать имя, его нужно наделить как можно большим количеством узнаваемых антропных черт. В данной части бестиария у всех есть имена. Обладая чертами многих представителей растительного и животного мира, красные объекты призваны вызывать радость узнавания множества признаков, с возможностью определения конкретным словом или множеством слов.

В этой части экспозиции зрителя ждет главный демон – Иной (работа Alius), вопрос определения и приручения которого остается открытым. Побежден ли он, превратившись в химеру, обладающую многими чертами растительного и животного мира, готовый к восприятию и диалогу?

Юлия Низамутдинова. Umbra forma 1

Юлия Низамутдинова. Umbra forma 2

Юлия Низамутдинова. Umbra forma 3

Изображения предоставлены VS Gallery

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