В Архангельске появится новое городское молодежное пространство, разработанное молодыми архитекторами

В рамках регионального финала федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города» студентами архитектурных вузов из Архангельска, Москвы, Казани, Екатеринбурга и Ленинградской области был разработан проект благоустройства территории рядом с Молодежным центром Архангельской области. Новое современное многофункциональное пространство появится в городе до 2026 года.

Конкурс «Экосистема Города» проводится Роскультцентром и компанией «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В финале конкурса участвует 50 молодых специалистов, отобранных экспертным жюри из более 600 заявок. Региональные очные сессии проходили в Нижнем Новгороде, Липецке, Перми и Туле. Воркшоп в Архангельске стал завершающим событием проекта.

«Я хочу выразить благодарность всем организаторам и участникам проекта, и особенно тем, кто был за кулисами. Это был мощный и очень яркий сезон проекта «Экосистема Города»: 600 молодых специалистов приняли участие в отборочной кампании, более 1000 прошли образовательный курс, 50 лучших участников попали на очные воркшопы, десять из которых разрабатывали архитектурные концепции для Архангельска. Мне кажется, только такими практико-ориентированными проектами, направленными на образование и созидание, можно выстроить будущее развитие регионов, где молодежь занимает ключевую роль», — поделилась руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова.

В течение пяти дней десять молодых архитекторов со всей страны работали над архитектурными концепциями нового городского пространства. Руководили процессом партнер архитектурной студии Orchestra design, соавтор культурной концепции парка «Зарядье» и творческого индустриального кластера «Октава» Екатерина Гольдберг и архитектор студии Orchestra Design Виктория Молокина.

«Мне понравилась энергия конкурса «Экосистема Города» и вовлеченность участников. Все ребята очень мотивированы, задавали много вопросов, были рады погружаться в контекст и узнавать новое. Это очень вдохновляет. Я надеюсь, что этот опыт будет полезным в их дальнейшем профессиональном развитии. Участники решили переосмыслить исторические традиции города и связать их с современным контекстом. Обе команды уделили внимание анализу запросов аудиторий, это делает их предлагаемые решения нужными. Было видно, что они понимают, для кого это и представляют, как проект может жить», — делится Екатерина Гольдберг.



Защита проектов состоялась 7 октября. В состав жюри вошли:

Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области;

Ольга Чертова, руководитель Агентства по делам молодёжи Архангельской области;

Игорь Арсентьев, заместитель главы города Архангельска по инфраструктурному развитию;

Михаил Трещёв; заместитель главы города Архангельска по развитию городской среды;

Дарья Абакумова, заместитель начальника отдела сопровождения проектов городской среды Центра компетенций Архангельской области;

Валерия Трунилова, ведущий эксперт отдела сопровождения проектов городской среды Центра компетенций Архангельской области.

Победителем регионального этапа конкурса стала команда, которая в своем проекте «Я в домике!» предложила яркие многофункциональные решения, используя дворовую метафору: ведь у каждого есть теплые воспоминания о своем «дворе детства». Молодые архитекторы постарались объединить все сообщества и группы, представленные на территории молодежного центра, в одном пространстве, разработали зоны для игр, отдыха, лекториев, мастер-классов, а также ярмарочные пространства.

Участники команды-победителя: Иван Назаров (Архангельск, САФУ), Диляра Акшова (Чебоксары / Казань, КГАСУ), Елизавета Михайлова (Ленинградская область, Академия Художеств им.И.Е.Репина), Дарья Бойко (Екатеринбург, УрФУ ИСА), Ирина Богачкина (Москва, МАРХИ).

«Молодые специалисты проделали прекрасную работу! Интересно было увидеть взгляд со стороны на территорию Молодежного центра. Благодарим каждого за максимальное погружение, за свежие идеи, которые помогут стать нашему региону лучше! Поздравляем две команды и победителей, с успехом защитивших проект “Я в домике”», — поделилась Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области.

«Мы очень рады, что в вместе с менторами и участниками проекта нам удалось проделать такую важную работу в масштабах страны. Проект «Экосистема города» не только позволяет передать лучшие практики от опытных наставников молодым урбанистам, но и создает очень важный прецедент: судьба территорий в российских регионах решается при участии их представителей, более того, как показывает опыт Архангельска — пространства для молодежи проектируются при участии самой молодежи с учетом ее желаний и потребностей», — считает СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«Конкурс «Экосистема Города» проходит в этом году впервые, он дает шанс молодым архитекторам со всей страны получить уникальный опыт работы над реальными объектами, которые потом будут реализованы регионом по проекту команды-победителя. Для регионов это возможность получить смелые новаторские концепции. Городские пространства для молодежи разрабатываются юными специалистами под руководством опытных архитекторов, и в результате синергии город получает яркие и оригинальные проекты нового многофункционального современного пространства. Мы благодарим администрацию Архангельской области за поддержку и содействие в проведении конкурса и с нетерпением ждем реализации проекта-победителя!» — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.