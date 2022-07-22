Галерея современного искусства К35 открывает новую выставку «Простые вещи»

27 июля галерея современного искусства К35 откроет свои двери для гостей новым выставочным проектом «Простые вещи». В центре его внимания окажется обычная, бытовая жизнь, которая остается одним из главных источников силы во времена перемен. Экспозиция представит живопись, объекты, акварель и иллюстрации современных художников, среди которых: Антропова Нина, Байгалиев Саян, Войнар Евгения, Кокачева Александра, Леухин Вадим, Царева Катя, Яковлева Варвара.

Одним из способов борьбы с состояниями тревожности и беспокойства называют концентрацию на привычных, бытовых вещах, из которых состоит наша жизнь. Такая игра с мозгом помогает отвлечься от маниакального желания бесконечно следить за новостной повесткой, утопая в страхе и непринятии. Именно поэтому в центре внимания новой выставки «Простые вещи» в галерее современного искусства К35 оказывается обыденная действительность, мотивы которой знакомы каждому зрителю. Экспозиция представит работы художников, которые в своем творчестве обращаются к образам и сюжетам, вдохновленными простой, камерной, личной жизнью.

Тема выставки раскроется в двух направлениях. Одно из них будет посвящено произведениям авторов, работающих в области живописно — пространственных экспериментов. Среди них — молодой, но уже заявивший о себе художник из Казахстана, Саян Байгалиев, который делится со зрителями наблюдениями, сделанными на собственной кухне. Он исследует возможности выхода за границы двухмерного мира, работая с классическими материалами — холстом и маслом. Заданная линия продолжится в картинах из серии «Мои комнаты», посвященных этике и эстетике чистого пространства, художницы из Краснодара, Кати Царёвой. Александра Кокачева — молодой автор из Санкт-Петербурга развивает тему, уже выходя за пределы частного, обращаясь к общественным спортивным площадкам, поглощенными на её холстах стихийными силами природы.

Второе направление экспозиции уводит в сторону сюжетов с разнообразными бытовыми сценами. Художники Евгения Войнар и Вадим Леухин в своих картинах обращаются к собственным воспоминаниям, отмечая ценность и трогательность отдельных событий, которые могли остаться незамеченными в быстро меняющемся мире. Акварельные работы молодого автора из Екатеринбурга, Нины Антроповой, продемонстрируют результат её точного и ироничного наблюдения за повседневностью. Варвара Яковлева — московский художник-мультипликатор, представит свои иллюстрации, посвященные теме сложностей, с которыми сталкиваются жители мегаполиса.

Выставка «Простые вещи» в галерее К35 продлится до 28 августа. Экспозиция нацелена выявить мотивы, которые могут стать точками для соприкосновения совершенно разных людей, и помочь на время вспомнить о ценности простой жизни как таковой.

Саян Байгалиев «На краю подоконника», Холст, масло, авторская техника, 200х184 см, 2022

Саян Байгалиев «Яблоко», Масло, авторская техника, 7х7х7 см, 2022

Царева Катя «Room 10», Холст, смешанная техника, 180х140 см, 2020

Кокачева Александра «Спортплощадка», Серия «Общее место», Холст, акрил, 120х160 см, 2020

Войнар Евгения «Баобаб», Холст, масло, акрил, 130х160 см, 2020-2022

Войнар Евгения «Детство», Холст, масло, акрил, 150х170 см, 2021

Леухин Вадим «Сестры» Холст, акрил, 140х110см, 2022

Леухин Вадим «Пинг-понг», Бумага, акрил, 40х50см, 2022

Яковлева Варя «Москва», Картон, уголь, тушь, карандаш, 70х100 см, 2022

Яковлева Варя «Без названия», Картон, уголь, карандаш, соус, 40х60, 2022

Антропова Нина «Лебединое озеро», Картон, акварель, 50х40 см, 2021

Антропова Нина «После работы», Картон, акварель, 50х34,5 см, 2019

Антропова Нина (род. 1996) — художник, акварелист. Родилась в маленьком промышленном г. Каменск-Уральск. Место рождения отразилось на выборе будущей профессии — инженера. Но это, в свою очередь, не помешало ей развиваться в области искусства. В своих акварельных работах, актуализирующих данную технику, особое внимание уделяет сценам бытовой жизни. В настоящее время живет и работает в Екатеринбурге.

Байгалиев Саян (род. 1996) — художник, живописец. Родился в г. Усть-Каменогорск, Казахстан. Закончил колледж при КазНАИ им. Т. Жургенова по специализации «Станковая живопись» (г. Алматы). Продолжил образование в МГАХИ им. В. Сурикова (г. Москва), в 2022 году окончил мастерскую Айдан Салаховой. В настоящее время живет и работает в г. Москва.

Войнар Евгения (род. 1988) — художник, живописец, скульптор, автор инсталяций. Родилась в Москве. Окончила МГАХУ (2008), МГАХИ имени Сурикова (2016) и ИСИ им. И. Бакштейна (2019). Участвовала во множестве выставок в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ярмарке современного искусства Bizar, секция независимых художников. Резидент седьмого сезона Открытых студий. Основная тема работ — трактовка понятия бессмертия, которое может быть рассмотрено как через ностальгию и память о личном опыте прошлого, так и через эстетизацию останков разных видов биологических организмов. Живет и работает в Москве.

Кокачева Александра (род. 1987) — художник, живописец. Родилась в Архангельской области, в городе Вельске. В 2005–2009 гг. училась в Архангельском Областном Колледже Культуры и Искусства, после учебы переехала в Петербург, поступив в Российский Государственный Педагогический Университет им. Герцена. В Герцена Александра проучилась недолго — всего три года и, ощущая некоторую неудовлетворенность от учебы, в 2012 году поступила в СПбГАИЖСА им. Репина. Параллельно обучению в Академии Художеств посетила большое число курсов и лекций, посвященных практике современного искусства. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.

Леухин Вадим (род. 1985) — художник, живописец. Родился в Юрге, учился в Новосибирском институте искусств, затем в Петербурге в Государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица и в фонде ProArte по специализации «Новые технологии современного искусства». Бывший участник группы «Студия непокоренных — 17». Его живопись — это «полеты во сне и наяву» во времени и пространстве, это погружение сквозь руинированное вещество времени в прошлое, предстающее отдельными фрагментами, как в образах сна. В настоящее время живет и работает в Москве.

Царева Катя (род. 1984) — художник, живописец, автор инсталляций. Родилась Краснодаре. В 2006 году окончила Кубанский государственный университет, факультет «Архитектуры и дизайна». Входит в ТОП 100 молодых авторов России по версии In Art (база данных и аналитика российского современного искусства). Художник работает с живописью, видео, инсталляциями, объектами. Живет и работает в Ижевске.

Яковлева Варвара (род. 1983) — режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, сценарист, иллюстратор.Родилась в Саратове. Окончила художественный факультет ВГИКа курс художников анимации и компьютерной графики мастерская Горленко А.М. Окончила курс режиссеров анимационного фильма школы-студии «Шар» мастерская Хржановского А.Ю., Демина А.М., Максимова И.,. Работает художником в книжной иллюстрации и анимации. В настоящее время живет и работает в Москве.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.