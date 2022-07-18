Жителей Москвы приглашают почитать вслух

23 июля впервые в Москве, а так же в столицах 14 регионов страны пройдёт праздник слова, книги и чтения – первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика».

Один день. 15 регионов. Всеобщая любовь к литературе! Акция первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика», которая пройдёт 23 июля в Москве, а также более чем в 30 городах России.

Главной площадкой литературного мероприятия в столице станет Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева. В день проведения акции сквер библиотеки превратится в праздник чтения и место встречи с известными творческими деятелями культуры и чтецами, которые окунут слушателей в мир самых значимых литературных произведений из классики и самых актуальных литературных трудов нашего времени. В акции примут участие писатель, педагог, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, российский писатель и сценарист, автор повестей, на основе которых писались сценарии первого сезона «Улицы разбитых фонарей», сценарист «Убойной силы» Андрей Кивинов, российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер; лауреат Государственной премии России Сергей Урсуляк. На открытии студенты МГИКа из мастерской Николая Скорика исполнят произведения жанра авторской песни Татьяны и Сергея Никитиных. Будет оборудована фотозона, где гости смогут запечатлеть себя в декорациях литературных арт-объектов.

Так же площадки организуют:

Библиотека № 34 им. А. Вознесенского (ул. Башиловская, д. 3, корп. 1);

Библиотека № 33 им. Д. А. Фурманова (ул. Беговая, д. 13/2);

Центральная библиотека № 21 (ул. Клары Цеткин, д. 11, корп. 2);

Центральная детская библиотека № 46 им. И. З. Сурикова (ул. Михалковская, д.15);

Библиотека №121 (ул. Петра Романова, д.6);

Центральная детская библиотека № 226 (Химкинский бульвар, д.16, к.1);

Библиотека №259 (Московский, мкрн.1, д.49);

Библиотека № 260 (поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, д. 9 «А»);

Центральная детская библиотека № 152 (ул. Воронежская, д. 10);

Библиотека МГУУ Правительства Москвы (ул. Сретенка, д. 28);

Культурный центр «Салют» (ул. Свободы, 37).

Тысячи людей из разных уголков страны примут участие в акции. Присоединяйтесь и вы: выбирайте площадку для выступления и приходите читать на первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика»! Чтобы стать чтецом, необходимо выбрать любимое фольклорное, прозаическое или поэтическое произведение российских или зарубежных авторов. Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут. Лучшие чтецы получат памятные подарки. Зарегистрироваться можно на любой из указанных площадок.

Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и найти площадку можно на официальном сайте и социальных сетях Всероссийского дня чтения вслух: https://деньчтениявслух.рф/, https://vk.com/denvsluh.

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