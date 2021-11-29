Оксана НАБОК: «Cамый ценный капитал – команда, самый мощный толчок к её развитию – самореализация и творчество»

Прошлый год показал, что недостаточно быть компетентным и занимать твердую позицию, чтобы «поймать волну» в быстро меняющемся мире и адаптироваться к происходящему. Двигаться в темпе сегодня — значит отбросить лишнее. И сместить фокус с количественных показателей в сторону человеческого потенциала, раскрытия таланта.

Amazon регистрирует патенты на изобретения сотрудников, поощряет нестандартные подходы к решению задач и предлагает им выступать от лица компании. Google разрешает заниматься личными проектами на работе и всячески подстегивает живую активность. Они понимают: самый ценный капитал — команда. А самый мощный толчок к ее развитию — самореализация и творчество. Тогда движение становится результатом внутреннего желания, а не внешней мотивации и усилий. Естественным процессом и частью жизни.

Не существует нетворческих людей. Бухгалтер, секретарь, менеджер и управленец могут быть творцами в своем деле, если погрузить их в благоприятную среду.

В своём интервью Оксана Набок – эксперт по управлению изменениями и организационному развитию, HR практиком с 27-летним опытом, сертифицированный асессор европейской модели EFQM в области совершенства бизнес-процессов, коуч, бизнес-тренер и управляющий партнер консалтингового агентства Train Your Brain рассказала о творчестве в бизнесе и бизнесе в творчестве.

Ознакомиться с ним можно на сайте СМИ АртМосковия. Оно также выйдет в рамках спецпроекта: серии электронных книг о выдающихся личностях России и зарубежных стран #АртМосковиявлицах.

Книги будут доступны для бесплатного чтения на разных цифровых площадках о которых мы сообщим позднее. После выхода первой книги.

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