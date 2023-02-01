Выставка южнокорейского художника Кван Йонг Чана — «The old new stories — Aggregations» в ASKERI GALLERY

С 1 по 20 февраля в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY пройдет выставка всемирно известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана - «The old new stories - Aggregations». Долгие годы художник провел в поисках самого себя, а в результате нашел уникальный культурный код и воплотил его в невероятной творческой технике, соединяющей прошлое, настоящее и будущее в единое целое.

Работая со старинной шелковичной бумагой, исписанной мемуарами, письмами и отчетами, Кван Йонг Чан бережно, но настойчиво поднимает вопросы о национальной идентичности, любви к Родине и важности исторической памяти.

Экспозиция в ASKERI GALLERY посвящена поиску: себя, собственных корней, принадлежности стране и семье в гораздо большем смысле, чем об этом принято говорить. Старинная бумага обретает новую жизнь, старые иероглифы начинают рассказывать новые истории: о мире, в котором мы живем сейчас, но который однажды также превратится в историю.

В 2022 году работы Кван Йонг Чана были представлены на Венецианской биеннале. Арт-объектам был посвящен отдельный павильон, размещенный в одном из самых красивых итальянских палаццо – Контарини Полиньяк. Теперь у Вас есть возможность увидеть уникальные произведения искусства в Москве. Эти работы были лично отобраны Кван Йонг Чаном для презентации в галерее.

Кван Йонг Чан работает в смешанной технике, соединяя элементы живописи и скульптуры, чтобы рассказать об истории и культуре своей страны. Художник родился в Южной Корее, его взросление пришлось на разгар Корейской войны. В семидесятые годы художник переехал в США, где получил высшее образование и занялся искусством. Начав свой творческий путь с абстрактного экспрессионизма, Кван Йонг Чан перешел к поискам собственного стиля, и нашел его, вернувшись в Южную Корею.

Оригинальная техника художника вдохновлена его детскими воспоминаниями о лекарственных травах, завернутых в традиционную шелковичную бумагу и свисающих с потолка кабинета местного врача. На каждом кульке мелкими, едва разборчивыми иероглифами был написан рецепт. Тоска по Родине, разочарование в американской мечте привели Кван Йонг Чана к появлению уникальной узнаваемой техники.

Наибольшую известность получила серия «Aggregations» (Объединения). Она состоит из объектов, составленных из небольших треугольных форм, завернутых в старинную шелковичную бумагу, окрашенную чаем или пигментом. Каждый из треугольников Кван Йонг Чана покрыт иероглифами, словно кулёк с лекарственными травами. Однако это вовсе не рецепты: художник использует старые бухгалтерские отчеты, личные заметки и даже любовные письма - все, что может быть связано с яркими эмоциями. Так свертки Кван Йонг Чана становятся своеобразной метафорой: они могут спасать жизни, хранить воспоминания и рассказывать истории.

На сегодняшний день работы Кван Йонг Чана находятся в многочисленных публичных коллекциях, включая Фонд Рокфеллера и Организацию Объединенных Наций (Нью-Йорк), Национальный музей современного искусства (Сеул, Южная Корея), Национальную галерею Австралии (Канберра, Австралия); Музей Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания) и Национальный музей изобразительных искусств на Мальте.

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