Галерея «Веллум» представляет выставочный проект «Ars Sacra Nova. Религия и символы в искусстве шестидесятников»

Художники выставки: Владимир Акулинин, Александр Григорьев, Анатолий Зверев, Вячеслав Колейчук, Владимир Стерлигов, Франсиско Инфантэ, Владимир Яковлев.





Франсиско Инфантэ. Артефакты. Серия «Круг». 1978

Франсиско Инфантэ. Артефакты. Серия «Вектор поляны». 1975

В экспозицию войдет около 50 геометрических композиций, кинетических объектов, живописных и графических произведений шестидесятников из собрания галереи «Веллум» и частных коллекций. Здесь и Анатолий Зверев с его крестами и куполами церквей, сделанными под влиянием работ Л.Поповой и О.Розановой из коллекции Г.Костаки; перечеркнутые крестами пейзажи и портреты Владимира Яковлева, коллажи Владимира Стерлигова. Особенно выделяются на этой экспозиции символистские произведения московских кинетистов. От «Артефактов» Франциско Инфанте, одного из основоположников русского кинетизма, до станковых работ его коллег и последователей – художников легендарной московской группы «Движение», – близких религиозным исканиям интеллигенции именно семидесятых годов прошлого века.

Проект проходит в рамках параллельной программы совместного цикла концертов Фонда Николая Каретникова и Московской государственной академической филармонии «Musica sacra nova. Духовная музыка из бывшего СССР». Заключительный концерт абонемента в этом сезоне прозвучит в концертном зале имени П.И. Чайковского 19 июня 2023 г.

Вячеслав Колейчук. Сфера. 1990-е годы

Организаторы проекта подчеркивают синтез искусств, такой органичный для творчества шестидесятников вообще, и для «русских кинетов», в частности. Кстати, самая первая выставка группы художников и футурологов «Движение» в 1964 году, где они впервые манифестировали себя как организованная арт-группа, так и называлась: «На пути к синтезу искусств».

Отсылка к латинскому «Ars Sacra Nova» в названии выставки также имеет значение для всего цикла проектов. «Ars nova» – музыкальный стиль позднего средневековья, термин ars nova означает не «новое искусство», а скорее «новую технику». Sacra – сакральное, священное. Куратор Любовь Агафонова относит этот термин и к искусству так называемого «Второго авангарда» и напоминает о содружестве художников геометрического и метафизического направления, чье «искусство приводило к мистическим озарениям. Начиная от ухода от реальности советской действительности. Просто играя с картинками, с образами, они открывали «духовные очи», как говорят православные, и уходили в поиске лучших миров…».

Одной из основных составляющих Второго авангарда стало ретроспективное переосмысление русского средневекового искусства, его корневого религиозного назначения. Геометрия архитектуры задних планов икон и фресок с их лаконичностью цвета стала одним из источников развития изобразительных средств советских неофициальных художников. Тех из них, кто стремились отстраниться от навязанного государственного атеизма.

Владимир Акулинин. Вращение галактик. 1999

Владимир Акулинин. Волны. 1998

Продолжая мистификации футуристов начала ХХ века, революционеров-художников, убивших острыми углами своих произведений старый мир и «ветхого человека» и прорекламировавших создание человека нового, нонконформисты из группы «Движение» вдруг возвращаются к поискам утраченного интуитивного в искусстве. Философско-религиозные поиски, захватившие некоторых из них в 1960-е, привели их к поискам запрещённого Господа (во времена СССР - прим. ред.), часто неосознанными, больше интеллектуальными и книжными, нежели мистическими. Это поиск был аккуратно артикулируем через изобразительные средства: кресты, подобия нимбов, сияние света горнего на холстах, символы средневекового христианства в геометрии движущихся объектов. Эти забытые художественные образы стали атрибутами творчества кинетов. Не случайно, некоторые из них, пройдя через интуитивный путь богоискательства в искусстве, пошли дальше от визуального к конфессиональному: братья Волгины стали священниками, а Владимир Акулинин «христианским художником».

Выставка работает с 31 мая по 17 сентября 2023 года.

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