МОСТ в «Серебряный век». Перезапуск спецпроекта «Код культуры»

18 марта 2022 года в 19:00 на основной сцене Театра МОСТ состоится показ спектакля Георгия Долмазяна «Русский авангард. Эпоха в лицах», после которого пройдёт встреча с известным российским литературоведом, публицистом, переводчиком, доктором филологических наук Евгением Жариновым.

Паблик-ток посвящён «Серебряному веку» – культурному феномену конца XIX–начала XX века в российской истории, периоду духовного поиска, который обогатил все виды искусства, а также определил судьбу выдающихся творцов того времени – писателей, поэтов и философов.

В документальном спектакле «Русский авангард. Эпоха в лицах» герои «от первого лица» расскажут о своём ощущении времени – прошлого, настоящего и будущего, о способах познания мира, о путях развития личности.

Разговор с профессором кафедры всемирной литературы филологического факультета МПГУ станет своеобразным продолжением постановки, даст возможность зрителям понять концепции художников той эпохи и соотнести их с собственными представлениями о жизни в контексте современных реалий.

Паблик-ток Евгения Викторовича Жаринова – первое событие новой серии культурологических лекций программы «Код культуры» – образовательного проекта Театра МОСТ.

Для зрителей спектакля «Русский авангард. Эпоха в лицах» на паблик-ток вход свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.