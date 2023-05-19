Музей кино подготовил масштабную программу на Ночь музеев 2023

Гостей ждут презентация книги, диафильмы, лекция и немое кино в сопровождении тапера.

Мероприятия пройдут 20 мая 2023 года в рамках общемосковской акции «Ночь в музее» и Всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев. Вход на все события будет бесплатным по регистрации на странице Музея кино на сайте Timepad. Количество мест на мероприятия ограничено. Вход на постоянную экспозицию музея также будет бесплатным по входным билетам. Подробная программа опубликована на сайте Музея кино.

В основном здании Музея на ВДНХ (пр-т Мира, 119, павильон № 36) первым особым мероприятием в рамках акции станет программа «Сказки в диафильмах» (0+). Просмотр диафильмов был одним из самых любимых и доступных видов досуга в советских семьях. В фонде диафильма Государственного центрального музея кино бережно хранятся оригиналы макетов более чем к 500 диафильмам, в которых самым ярким образом отразилось искусство и культурное многообразие народов как России, так и других стран мира.

20 мая зрители увидят два диафильма «Деды - Морозы», (1971, худ. Сурвилло Н.) и «Ма-Тари-Кари» (1971, худ. Серебряков Н.). Мероприятие проведет хранитель фондов анимации и диафильма Музея кино Ольга Шин, которая расскажет о том, что такое диафильмы и как они создавались на примере творчества Василия Игнатова. С ее слов: «Сегодня оценить красоту авторского замысла художников, создававших диафильмы, можно только по первоисточнику – оригинальному эскизу, поскольку советская цветная пленка марки «Свема», на которую снимали диафильмы для детей, со временем полностью утратила свои цветовые характеристики». Первый сеанс программы «Сказки в диафильмах» стартует в 14:00, а второй состоится в 16:00.

Регистрация: https://museikino.timepad.ru/event/2430937/

В 15:00 в Музее кино начнется показ советских немых фильмов в сопровождении тапёра Сергея Аксёнова. Зрители увидят фильмы «Голубой экспресс» (1929) режиссера Ильи Трауберга, в авангардной и остросюжетной форме повествующий о мировой революции и «Последний аттракцион» (1929), снятый по сценарию Виктора Шкловского и рассказывающий о приключениях цирковой труппы в годы гражданской войны. Живая музыка позволит зрителям окунуться в эпоху «великого немого», когда подход к созданию кино серьезно отличался от современного.

Регистрация на кинопоказы (12+): https://museikino.timepad.ru/event/2431193/ и https://museikino.timepad.ru/event/2431193/

В 18:00 стартует мастер-класс «Какие мысли, какие сюжеты»: как смотреть кино, не обращая внимание только на сюжет» (12+). Интерактивный мастер-класс киноведа Алисы Мамедовой будет интересен зрителям, желающим глубже погрузиться в смыслы выдающихся образцов кинематографа, а также начинающим кинематографистам, которые лишь осваивают инструменты киноязыка.

Регистрация: https://museikino.timepad.ru/event/2431172/

В 19:00 состоится презентация книги «Ричард Викторов. Тернии» (12+), посвященной кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств РСФСР Ричарду Викторову, создавшему дилогию «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», а также фильм «Через тернии к звездам». В книге впервые описывается детство и отрочество режиссера, выдержки из его дневников, письма его друзей и близких. В книге представлены фотографии его семьи, друзей и съемочные моменты. В издании эксклюзивно публикуются воспоминания Василя Быкова и Кира Булычева, описания встреч с актерами Иннокентием Смоктуновским, Георгием Жженовым, Станиславом Любшиным и Владимиром Басовым. Книгу представят автор — дочь режиссера Анна Ричардовна Викторова, его сын режиссёр кино и телевидения Николай Викторов и писатель, историк кино и литературы Евгений Харитонов. После окончания презентации состоится показ документального фильма «Встретимся где-то…».

Регистрация: https://museikino.timepad.ru/event/2431220/

В секции Библиотека киноискусства Музея кино (ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2), 20 мая в 19:00 пройдет лекция киноведа Кирилла Власкина «Рождение советской музыкальной комедии» (12+). 1930-е – 50-е годы – «золотая» эпоха советской музыкальной комедии. С приходом звука в кино в начале 30-х во всем мире музыка стала неотъемлемой частью любого успешного фильма. Гости Музея кино узнают о процессе перехода от немого кино к звуковому, о первых опытах музыкальной комедии в СССР («Гармонь» реж. Игорь Савченко, «Веселые ребята» реж. Г. Александров), о главных режиссерах жанра – Григории Александрове и Иване Пырьеве. Благодаря зрительскому успеху жанра вслед за «Цирком» и «Волгой-Волгой» появились новые народные комедии – «Богатая невеста», «Гармонь», «Трактористы». А в них – еще одна музыкальная звезда, Марина Ладынина. Кино старательно отражало тонус времени и задавало его эмоциональную доминанту. После окончания лекции состоится показ фильма Игоря Савченко «Случайная встреча» (1936). Вход по бесплатному билету, оформленному на сайте Музея кино (в любое удобное время), или приобретенному в кассе в день показа.

Изображения для публикации предоставлены Музеем кино https://disk.yandex.ru/d/hYdROw6HXm0BEA

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